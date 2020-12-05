Маленькие радости. В северодвинском доме победили темноту в подъезде

Обращения о неисправной проводке в многоквартирном доме на улице Юбилейной, поданные в управляющую компанию в декабре и январе, остались без ответа, меры по устранению проблемы не предпринимались. В итоге в марте северодвинец оставил сообщение на портале «Госуслуги.Решаем вместе».
В ходе затянувшегося решения вопроса жители многоквартирного дома были вынуждены ходить по темному подъезду. Также в обращении отмечено, что плафон светильника, установленного около лифта, не соответствовал техническим требованиям. По этой причине жители многоквартирного дома не могли самостоятельно заменить лампочку.
После обращения на портал «Госуслуги.Решаем вместе», направленного через специальный виджет на сайте городской администрации, менее чем через неделю неисправность проводки была устранена. Управляющей организацией проведен ремонт освещения лестничной клетки и заменен плафон.
Напомним, что виджеты, с помощью которых можно подать обращение на портал «Госуслуги.Решаем вместе», размещены на сайтах региональных органов власти и местного самоуправления. Этот инструмент позволяет гражданам направлять обращения в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов.