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Союз мужчины и женщины... и только. О церковных браках и "церковных разводах"

Владимир Легойда:

«Русская Православная Церковь запретила однополые браки». Такие заголовки недавно появились в некоторых СМИ во время работы Архиерейского Собора. Это журналисты так отреагировали на принятие документа «О канонических аспектах церковного брака». Немного странно отреагировали, конечно. Такой заголовок подразумевает, будто раньше Церковь подобные, с позволения сказать, браки, признавала. Но это, конечно, не так. Не признавала и не собирается признавать. О чем, действительно, сказано в документе. Только далеко не в первый раз. В очередной. Но сказано однозначно. Текст и начинается важным и весьма смелым по нынешним временам утверждением: «брак есть установленный Богом союз мужчины и женщины».
Документ опубликован на официальном сайте Русской Церкви Патриархия.Ру. Любой желающий может с ним ознакомиться. В целом, там действительно суммируется ряд позиций Церкви в этом вопросе. Но есть и новые положения. Хочу обратить ваше внимание всего на два.

Первое. Согласно документу, «Церковь не разрешает венчать ранее состоявших в трех браках». Что здесь нового? Дело в том, что практика венчаний в таких случаях была разной. Конечно, Церковь вообще выступает за один брак и любое его расторжения рассматривает как трагедию. Но, по пастырскому снисхождению, допускает второй и даже третий, если на то есть серьезные, уважительные причины. Так вот раньше не было универсального подхода: считать ли только венчанные браки или также невенчанные, но зарегистрированные государством? Ведь Церковь признает и государственные браки. Потому считали по-разному. Сейчас документ определяет однозначно: считаются и те, и другие.

И второе. Раз есть второй и даже третий церковный брак, значит, есть и церковный развод? Нет. Такого термина не существует в каноническом поле. Нет его и в данном документе. А что тогда есть? Есть ситуации, когда церковный брак может быть признан утратившим каноническую силу. Собственно, это и дает возможность заключения нового брака. В документе уточняются те причины, по которым ранее венчанный брак может считаться утратившим силу. В разные времена число таких обстоятельств было разным. Нынешний документ насчитывает их одиннадцать. Но я сейчас не о конкретных причинах. Я о другом, более важном. Когда Церковь говорит, что при определенных обстоятельствах брак может считаться утратившим каноническую силу, ключевое слово здесь «может». То есть «может» — это не значит «должен». В документе прямо говорится, цитирую: «Священнослужителям вменяется в обязанность всячески увещевать лиц, ищущих развода, не принимать поспешных решений, но, по возможности, примириться и сохранить свой брак».

А почему надо пытаться сохранить даже такой брак, который дал серьезную трещину? Да потому что любовь сильнее всего. И это самое главное».

(по материалам Архангельской епархии)

19 декабрь 10:54 | : Будни / Верую

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