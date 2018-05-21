"Полковник Васин". Ушел из жизни бывший генеральный директор телекомпании "Поморье"

Как сообщает «Волгоградская правда», вчера, 11 августа, на 53-м году жизни скончался бывший директор АГТРК «Поморье» и действующий директор Музея «Сталинградская битва» Алексей Васин («полковник Васин уехал на фронт»).

Умер дома, предположительно, от остановки сердца.

Напомним, что на посту руководителя телекомпании «Поморья» Васин сменил Вениамина Тунгусова, а уже его, в свою очередь, прямой ставленник губернатора Михальчука Сергей Николаев (при должности до сих пор).

Этапы большого пути «полковника Васина»:

Алексей Викторович родился в 1966 году в селе Новицкое Приморского края. В 1989 году он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. В 2005 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 2001 году был назначен советником Председателя Правительства Чеченской Республики, с 2003-го по 2004 год — начальник информационного управления Правительства Чеченской Республики.

С 2005-го по 2007 год — председатель комитета по делам культуры администрации Волгограда. В 2007 году назначен заместителем директора филиала — руководителем Территориального отделения филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» в г. Пятигорске.

С 2008 года — директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье».

С 2010 года — директор музея-заповедника «Сталинградская битва».



Алексей Васин награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Выражаем соболезнование родным и близким.