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Букмекерская контора Париматч — мобильная версия

Париматч мобильная версия доступна в виде отдельных приложений для пользователей операционок Android и iOS. Также предлагается мобильная версиея в браузере.

Букмекерская контора Париматч — мобильная версия

Если в транспорте, на отдыхе или на работе вы не хотите расставаться с Париматч — мобильная версия предоставит вам такую возможность. Благодаря удобному функционалу, игроку обеспечивается буквально все, что необходимо для комфортного гэмблинга. Букмекерская контора Париматч также предлагает ставки на спорт скачать приложение на устройства Android и iOS, тем самым получив доступ к онлайн прогнозам без каких-либо ограничений и замедлений.

Мобильная версия Parimatch — приложение для ставок на спорт на iOS/Android

Мобильная версия Parimatch доступна в виде отдельных программ, позволяющих делать ставки на спорт в гаджетах, оснащенных наиболее популярными операционными системами Android и iOS. Программа для Айфон доступна в агрегаторе программ для iOS AppStore. Найти ее можно по ссылке на официальном портале букмекерской конторы (верхнее меню — Mobile). Вариант для iPhone предлагает все те же функции, что и десктопный:

  • регистрация;
  • пополнение депозита;
  • ставки на спорт обычный, виртуальный, киберспорт, покер, бильярд;
  • электронные слоты;
  • казино с живыми крупье!

Версия на Android поддерживает тот же функционал, но вот скачать ее сложнее. Дело в том, что политика Google не поддерживает букмекерские конторы и тотализаторы, поэтому Париматч мобильная версия для Андроид в Play Маркете отсутствует. Скачать ее также можно с официального сайта, н перед установкой не забудьте зайти в настройки и разрешить установку из неизвестных источников. Конечно, источник для вас известный, но Андроид не считает таковыми любые источники, кроме Play Маркета.

Ставки на спорт с гаджета без установки приложения

Чтобы играть без приложений, но с мобильного устройства, откройте сайт букмекерской конторы в браузере на вашем устройстве. Автоматически должно произойти перенаправление на мобильную версию сайта. Но если вы являетесь обладателем планшета с высокой разрешающей способностью экрана, система может расценить его как десктоп или ноутбук и представит вам обычный вариант. Этот вариант адаптирован под меньшее использования трафика, что позволяет комфортно играть даже с помощью соединения 3G. При этом разработчики постарались максимально сохранить все те возможности, которые дает геймерам Париматч.

01 декабрь 16:54 | : Разное

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