В Архангельске замечен волк-театрал: правда или фейк?

О сегодняшнем утреннем звонке на горячую линию сообщает архангельская Служба-112.
Звонивший гражданин сообщил спасателям, что, проезжая ранним утром мимо Драмтеатра им. Ломоносова, увидел матерого волчищу, бегущего по своим делам по Петровскому парку к набережной Северной Двины. На высказанные сомнения змужчина даже обиделся:
- Это был точно волк. Я живу на Бакарице, и в прошлом году у нас волки порвали много собак, я хорошо различаю, где собака, а где волк. У волка хвост висит поленом, и здесь, на пересечении Набережной и Карла Либкнехта, был именно такой. На фары зыркнул и от машины отпрянул. Чего удивляться? – волку же за день несколько десятков километров пробежать – нечего делать.
В доказательство своих слов заявитель привел многочисленные свидетельства появления диких животных на улицах областной столицы.
Сигнал проверяется как опытными охотоведами, так и компетентными органами.
Впрочем, реакция на сообщения от интернет-общественности сводится к одному – а с каких глаз ему это привиделось?