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В Архангельске замечен волк-театрал: правда или фейк?

О сегодняшнем утреннем звонке на горячую линию сообщает архангельская Служба-112.

Звонивший гражданин сообщил спасателям, что, проезжая ранним утром мимо Драмтеатра им. Ломоносова, увидел матерого волчищу, бегущего по своим делам по Петровскому парку к набережной Северной Двины. На высказанные сомнения змужчина даже обиделся:

- Это был точно волк. Я живу на Бакарице, и в прошлом году у нас волки порвали много собак, я хорошо различаю, где собака, а где волк. У волка хвост висит поленом, и здесь, на пересечении Набережной и Карла Либкнехта, был именно такой. На фары зыркнул и от машины отпрянул. Чего удивляться? – волку же за день несколько десятков километров пробежать – нечего делать.

В доказательство своих слов заявитель привел многочисленные свидетельства появления диких животных на улицах областной столицы.

Сигнал проверяется как опытными охотоведами, так и компетентными органами.

Впрочем, реакция на сообщения от интернет-общественности сводится к одному – а с каких глаз ему это привиделось?

07 февраль 14:21 | : Происшествия

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