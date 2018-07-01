Игорь Скубенко взнуздал кого надо. Северодвинск ликвидирует последствия урагана

Глава муниципалитета Игорь Скубенко побывал на острове Ягры, а также в различных частях города корабелов, чтобы оценить масштаб развернувшейся стихии и дать поручения экстренным службам по ликвидации поваленных деревьев и затопленных участков Северодвинска.

В интервью журналистам ГТРК ВГТРК «Поморье» он рассказал, что из-за сложившихся погодных условий в городе - масса поваленных деревьев, разбивших своим весом автомобили, сорваны кровли и разбиты стёкла в социальных учреждениях, имеются обрывы на линиях энергопередач.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять шторму, но погода диктует нам свои условия. Все тревожные службы выведены на улицы Северодвинска. Оперативный штаб работает и нацелен на максимально быстрое устранение последствий урагана. Что же касается оценки ущерба, то эти вопросы начнём решать по завершению стихии, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска напомнил, что при неблагоприятных погодных условиях горожанам по возможности лучше оставаться дома и воздержаться от выхода на улицу.

- Уровень воды в Белом море повышен, на Яграх крайне неспокойно, мост через Камбалицу подтоплен и закрыт. Я прошу северодвинцев быть бдительными и соблюдать меры собственной безопасности, - заключил Игорь Скубенко.