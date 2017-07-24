Раскольников из Вельского района

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении 56-летнего жителя Вельского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).

По версии следствия, 13 февраля 2017 года утром в поселке Шунема Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения денежных средств незаконно проник в квартиру к 78-летней пенсионерке. Обыскав квартиру, он обнаружил и забрал себе 3 тысячи рублей. Вернувшаяся домой женщина обнаружила его на веранде квартиры и потребовала отдать ей денежные средства, угрожая вызвать сотрудников правоохранительных органов. Опасаясь разоблачения, обвиняемый напал на пенсионерку и нанес ей множественные удары молотком по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте преступления, а обвиняемый скрылся с похищенными денежными средствами, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал.