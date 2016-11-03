Бывшего главу поселка Катунино пустили еще по одному уголовному делу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Катунинское» Приморского района Сергея Пилипчука, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и его пособника- бывшего специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункционал
По версии следствия, Пилипчук при содействии специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункционал
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыс
От бывшего специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункционал
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО и соединено в одно производство с ранее возбужденными делами по фактам получения Пилипчуком взятки и растраты.
Напомним, что в 2016-м году этот же персонаж уже получил 8 лет строгого режима по коррупционному делу.