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Бывшего главу поселка Катунино пустили еще по одному уголовному делу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Катунинское» Приморского района Сергея Пилипчука, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и его пособника- бывшего специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг «Катунино» (по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, Пилипчук при содействии специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг «Катунино» неправомерно передал в пользу подчиненной сотрудницы муниципальную квартиру, при том, что она не состояла в очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В результате их незаконных действий квартира стоимостью более 1 млн рублей выбыла из муниципальной собственности, чем бюджету МО «Катунинское» причинен ущерб в указанном размере, а также существенно нарушены права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных ОМВД России «Приморский».

От бывшего специалиста по ЖКХ МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг «Катунино» поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО и соединено в одно производство с ранее возбужденными делами по фактам получения Пилипчуком взятки и растраты.

Напомним, что в 2016-м году этот же персонаж уже получил 8 лет строгого режима по коррупционному делу.

03 февраль 09:32 | : Происшествия

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