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Архангельские активисты Народного фронта приняли участие в рейде по выявлению незаконных рубок леса

Представители Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели совместный рейд с работниками Вельского лесничества и сотрудниками ОМВД по выявлению фактов незаконных рубок.

В квадрате 31, выделе 24 Вельского сельского участкового лесничества была выявлена незаконная рубка деревьев в объеме 33,09 куб. м. На месте рубки сотрудниками полиции были задержаны машина-погрузчик «Урал» и неподалеку от нее человек с рацией, который готовился передавать своим напарникам информацию в случае их обнаружения. В результате незаконной рубки лесничеству был нанесен ущерб в 218 тыс. руб.

«Прежде чем задержать «черных лесорубов», мы провели в лесу несколько дней. Охота на лес идет, как правило, в позднее время. В арсенале злоумышленников имеется вся необходимая техника, включая погрузчики и пилы. Злоумышленники хорошо ориентируются в лесу, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Александр Голубин. – Воруют лес как для личных нужд, так и с целью наживы. В Вельском районе под лесом заняты огромные площади, поэтому за всей территорией усмотреть крайне сложно. Но работа в этом направлении идет и приносит свои результаты. Ужесточение законодательных мер должно постепенно привести к тому, что масштабы незаконных рубок снизятся».

По факту выявленного нарушения ОМВД России по Вельскому району возбудил уголовное дело по статье 260 УК РФ.

 

23 январь 13:10 | : Происшествия

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