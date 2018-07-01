Большой губернаторский слив. Будущее Архангельской области будет решать сам президент

Как мы сообщали ранее, в России намечается новое территориальное деление через создание 14 макрорегинов. Впрочем, этим не закончится…

ТАСС с ссылкой на свою кремлевскую агентуру дает примерный расклад будущей реформы.

Административно-территориальное деление России решено пересмотреть в свете централизации власти, укрепления целостности страны и усиления контроля над регионами.

В первую очередь реформа затронет дальние рубежи страны: Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Республику Алтай объединят с Алтайским краем, а Ненецкий автономный округ присоединят к республике Коми.

Причем слияние этих регионов — вопрос уже решенный, при этом на стадии обсуждения находится предложение по присоединению к ним Архангельской области, инициатором которого стал губернатор этого региона Игорь Орлов.

Естественно, что слияние регионов обернется кадровыми потерями в губернаторском корпусе. Без кресел могут остаться губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава Алтая Александр Бердников, глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Однако последнее слова останется за президентом. Наблюдатели полагают, что на место главы укрупненного региона будут поставлена новая, но известная на федеральном уровне фигура… об имени которой пока можно только догадываться.