Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большой губернаторский слив. Будущее Архангельской области будет решать сам президент

Как мы сообщали ранее, в России намечается новое территориальное деление через создание 14 макрорегинов. Впрочем, этим не закончится…

ТАСС с ссылкой на свою кремлевскую агентуру дает примерный расклад будущей реформы.

Административно-территориальное деление России решено пересмотреть в свете централизации власти, укрепления целостности страны и усиления контроля над регионами.

В первую очередь реформа затронет дальние рубежи страны: Сибирский и  Северо-Западный федеральные округа. Республику Алтай объединят с Алтайским краем, а Ненецкий автономный округ присоединят к республике Коми.

Причем слияние этих регионов — вопрос уже решенный, при этом на стадии обсуждения находится предложение по присоединению к ним Архангельской области, инициатором которого стал губернатор этого региона Игорь Орлов.

Естественно, что слияние регионов обернется кадровыми потерями в губернаторском корпусе. Без кресел могут остаться губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава Алтая Александр Бердников, глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Однако последнее слова останется за президентом. Наблюдатели полагают, что на место главы укрупненного региона будут поставлена новая, но известная на федеральном уровне фигура… об имени которой пока можно только догадываться.  

31 август 09:16 | : Горячая тема / Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (255)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20