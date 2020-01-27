"Аквилон Инвест": Это лучше фитнесс-центра!

Тренажеры на свежем воздухе – зоны Street workout, предусмотрены в большинстве проектов благоустройства новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест».
Специалисты отмечают, что регулярные занятия на таких тренажерах - это удобный путь к поддержанию физической формы и укреплению здоровья. Более того, они имеют очевидные преимущества перед традиционными фитнес-центрами.
Во-первых, это экономия. Посещение уличных тренажеров абсолютно бесплатно. При этом цены на безлимитные абонементы в тренажерные залы Архангельска, начинаются от 3 тыс. рублей за месяц.
Во-вторых, заниматься можно в любое удобное время. В отличие от большинства фитнес центров, график работы которых достаточно жестко нормирован, уличные тренажеры открыты круглосуточно. Упражнения можно выполнять и утром и днем и даже ночью, благо в Архангельске летом они белые. Главное – не забыть, что в спорте важен режим.
В-третьих - свежий воздух. Безусловно, самый большой плюс уличных тренажеров – открытое пространство. Профессиональные спортсмены хорошо знают, что тренировки на свежем воздухе наиболее полезны и эффективны.
Сейчас зоны street workout предусмотрены в проектах благоустройства территории большинства строящихся холдингом «Аквилон Инвест» жилых комплексов.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.