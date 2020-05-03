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Пока без кино. Как живет Поморье с 8 августа

В Архангельской области, с учетом стабилизации эпидситуации, вводится дифференцированное постепенное снятие ряда ограничений, установленных ранее для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение принято сегодня по итогам заседания регионального оперативного штаба.

При этом ряд решений вводится сначала для всей территории Архангельской области, а в областном центре их планируется реализовать на неделю позже – при условии, что эпидситуация в столице Поморья не ухудшится.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, по состоянию на 7 августа с нарастающим итогом в Поморье выявлены 9 235 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составил 838,9 на 100 тыс населения. В течение последних четырех недель фиксируется постепенное снижение заболеваемости.

07 август 16:05 | : Будни

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