Пока без кино. Как живет Поморье с 8 августа

В Архангельской области, с учетом стабилизации эпидситуации, вводится дифференцированное постепенное снятие ряда ограничений, установленных ранее для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение принято сегодня по итогам заседания регионального оперативного штаба.
При этом ряд решений вводится сначала для всей территории Архангельской области, а в областном центре их планируется реализовать на неделю позже – при условии, что эпидситуация в столице Поморья не ухудшится.
По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, по состоянию на 7 августа с нарастающим итогом в Поморье выявлены 9 235 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составил 838,9 на 100 тыс населения. В течение последних четырех недель фиксируется постепенное снижение заболеваемости.