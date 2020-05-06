Половина москвичей неудовлетворена "прогулочным режимом"

С 1 по 14 июня в Москве вводится так называемый «прогулочный режим»: жителям разрешат по графику гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Половина москвичей считает, что времени для прогулок и занятий спортом выделено недостаточно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил мнение и планы москвичей относительно «прогулочного режима». В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.
Возможностью побыть на свежем воздухе по графику в первые дни лета планирует пользоваться 61% москвичей: 35% будут гулять и заниматься спортом, 24% — только гулять, 2% — только заниматься спортом. 17% не будут пользоваться возможностью побыть на свежем воздухе.
Москвичей, считающих, что власти выделили достаточно времени для прогулок и занятий спортом, — всего 22%. 49% опрошенных говорят, что обозначенного времени слишком мало.
Мужчины чаще женщин говорят, что времени для прогулок и спорта недостаточно (54 и 42% соответственно), однако тех, кто будет пользоваться «прогулочным режимом», среди мужчин меньше (57% против 65% среди женщин). Основная причина — работа.