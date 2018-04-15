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Дождался! Музыка Виктора Цоя признана лучшей на Каннском кинофестивале

Приз за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова из Казахстана, сыгравшая главную героиню в российском фильме «Айка». Фильм повествует о жизни в Москве нелегальной мигрантки из Киргизии. "Когда делаешь картину, важно, чтобы она получилась такой, какой задумывал ее режиссер, такой, какой мы ее хотели видеть. Это была наша главная цель, она помогала нам идти вперед", - прокомментировала свой успех Еслямова.

Кроме «Айка» борьбу за награды вел фильм Кирилла Серебренникова (режиссер находится под домашним арестом и лично не мог присутствовать на церемонии) «Лето» о молодости лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Музыку к «Лету» жюри признало лучшим саундтреком.

Главную же награду фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь» - получил японский режиссер Хирокадзу Корээда за фильм «Магазинные воришки», рассказывающий о семье простого рабочего, которая для выживания вынуждена красть еду в супермаркетах

(на фото: кадр из фильма «Лето»)

 

20 май 10:47 | : Культура

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