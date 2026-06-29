Гострудинспекции Архангельской области вступилась за работников «Вайлдберрис»

Сотрудники Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе восстановили справедливость в отношении работника пункта выдачи заказов «Вайлдберрис».

Основанием для вмешательства послужили материалы проверки, полученные из органов внутренних дел. Поводом стала жалоба гражданина на задержку окончательного расчета при увольнении.

В отношении бизнесмена применены меры инспекторского реагирования — ему объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в части своевременной выплаты положенных сумм при увольнении.

После вмешательства Гострудинспекции работнику выплачен окончательный расчет в сумме более 6 тыс. рублей.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Гострудинспекция призывает работодателей ответственно подходить к исполнению финансовых обязательств перед сотрудниками. Задержка даже небольших сумм является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для организаций до 50 тыс. рублей».