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Гострудинспекции Архангельской области вступилась за работников «Вайлдберрис»

Сотрудники Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе восстановили справедливость в отношении работника пункта выдачи заказов «Вайлдберрис». 

Основанием для вмешательства послужили материалы проверки, полученные из органов внутренних дел. Поводом стала жалоба гражданина на задержку окончательного расчета при увольнении.

В отношении бизнесмена применены меры инспекторского реагирования — ему объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в части своевременной выплаты положенных сумм при увольнении. 

После вмешательства Гострудинспекции работнику выплачен окончательный расчет в сумме более 6 тыс. рублей.

 Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Гострудинспекция призывает работодателей ответственно подходить к исполнению финансовых обязательств перед сотрудниками. Задержка даже небольших сумм является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для организаций до 50 тыс. рублей».

18 август 16:09 | : Скандалы

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