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Реформа ТКО по-поморски: архангельская деревня задыхается от смрада

В Народном фронте – видео от подписчиков из деревни Окулово Приморского округа. Уже полгода жители поселения вдыхают ядовитые пары с огромной несанкционированной свалки.

 Срезанные ветки, доски, пакеты с остатками пищи и прочий хлам уже превратился в гору объемом пять на три метра, в разы превышающую высоту самих мусорных контейнеров. Несмотря на то, что селяне давно бьют в колокола, управляющая компания свалку не замечает. Игнорируют проблему и власти населенного пункта.

 И хотя вывоз обычных отходов производится регулярно, груда нелегального крупногабарита продолжает расти, угрожая здоровью жителей и нарушая права северян на благоприятную окружающую среду.

 Народный фронт обратился в администрацию Приморского округа и региональную прокуратуру. Требуем ликвидировать свалку и привлечь виновных к ответственности. А мы продолжаем мониторинг мусорной реформы в Архангельской области. Подробности – не за горами.

18 август 15:03 | : Скандалы

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