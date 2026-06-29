Реформа ТКО по-поморски: архангельская деревня задыхается от смрада

В Народном фронте – видео от подписчиков из деревни Окулово Приморского округа. Уже полгода жители поселения вдыхают ядовитые пары с огромной несанкционированной свалки.

Срезанные ветки, доски, пакеты с остатками пищи и прочий хлам уже превратился в гору объемом пять на три метра, в разы превышающую высоту самих мусорных контейнеров. Несмотря на то, что селяне давно бьют в колокола, управляющая компания свалку не замечает. Игнорируют проблему и власти населенного пункта.

И хотя вывоз обычных отходов производится регулярно, груда нелегального крупногабарита продолжает расти, угрожая здоровью жителей и нарушая права северян на благоприятную окружающую среду.

Народный фронт обратился в администрацию Приморского округа и региональную прокуратуру. Требуем ликвидировать свалку и привлечь виновных к ответственности. А мы продолжаем мониторинг мусорной реформы в Архангельской области. Подробности – не за горами.