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Директор департамента городского хозяйства пострадал деньгами за "ЭкоИнтегратор"

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой ранее выявлялись нарушения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с островных территорий г. Архангельска, в том числе острова Хабарка. 

Администрацией городского округа «Город Архангельск» обязанности по созданию контейнерных площадок, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, контролю за работой на данном направлении управляющих организаций, оборудованию площадок для временного складирования отходов, надлежащим образом не выполнялись. 

В связи с допущенными нарушениями Архангельским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

 По результатам рассмотрения административного производства Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области директор департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

У редакции вопрос: а в связи с вышеизложенным вкатать штраф руководителю регоператору тысяч на триста?! 

 

28 апрель 14:26 | : Скандалы

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