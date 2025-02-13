Директор департамента городского хозяйства пострадал деньгами за "ЭкоИнтегратор"

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой ранее выявлялись нарушения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с островных территорий г. Архангельска, в том числе острова Хабарка.

Администрацией городского округа «Город Архангельск» обязанности по созданию контейнерных площадок, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, контролю за работой на данном направлении управляющих организаций, оборудованию площадок для временного складирования отходов, надлежащим образом не выполнялись.

В связи с допущенными нарушениями Архангельским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного производства Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области директор департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

У редакции вопрос: а в связи с вышеизложенным вкатать штраф руководителю регоператору тысяч на триста?!