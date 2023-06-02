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ОНФ вскрыл вопиющие нарушения при строительстве мостов в Онежском районе

Два года назад администрация Онежского района заключила контракт на строительство мостов через реки Вычера и Р-35 Ручей. После окончания строительства по просьбе главы района эксперты Народного фронта осмотрели мосты, изучили техническую документацию и выявили большое количество нарушений.

В частности, у моста через реку Вычера отсутствует половина поперечин пролетного строения моста, прогоны установлены неокоренные с признаками плесневелых грибов и гнили. В результате уменьшена несущая способность моста. Кроме того, при разборке старого моста в 3,5 раза завышен объем демонтируемых конструкций.

При строительстве моста через реку Р-35 Ручей уменьшена длина моста, уменьшен объем работ по заборным стенкам примыканий, практически отсутствует бутовый камень в ряжевых опорах моста. 

Вызывает множество вопросов отчет о погрузке вручную 50 тонн демонтируемых конструкций, а также выравнивание вручную 500 тонн откосов подъездов и примыканий. Онежский район – не Древний Египет. Скорее всего, часть работ была проделана с использованием спецтехники.

На основе осмотра и изучения технической документации эксперты Народного фронта выявили финансовые нарушения в общей сложности на 5,5 млн. рублей. Данная информация передана в правоохранительные органы на основании которой возбуждено уголовное дело.


05 июнь 11:37 | : Скандалы

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