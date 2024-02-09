Единороссы Поморья вплотную занялись состоянием дворов и парков

Мнение северян в вопросах благоустройства дворов, парков, зон отдыха, детских площадок, освещения придомовых территорий и подъездов всегда в приоритете, поскольку, кто, как не сами жильцы МКД и других домов, знают, что удобно, важно и необходимо в первую очередь.

И в этом людям активно помогают первичные отделения Единой России, куда они с любым вопросом обращаются. И сами первички не сидят без дела!

Вот яркий пример создания на дворовой территории в городе Котласе эстетически правильно оформленного с цветочными насаждениями и элементами ландшафтного дизайна участка. Благоустройство территории было реализовано в рамках федерального конкурса общественно значимых проектов первичных отделений.

Двор между домами по проспекту Мира, 21, 21А и улице 70 лет Октября, 11, располагается в центральной части Котласа. Через двор открыт массовый проход для взрослых и детей близлежащих домов. Когда-то это место выглядело, мягко говоря, неприглядно.

- До того, пока мы приступили к решению благоустройства дворовой территории, детская площадка была похожа на пустырь строящегося объекта. Там полностью отсутствовал безопасный для использования инвентарь, а тот, что имелся, находился в плачевном состоянии. Но ведь на территории этого двора гуляют и играют не только наши дети, но и школьники из соседних домов. И вот к нам в первичное отделение в прошлом году обратились жители МКД с просьбой озонировать и озеленить двор. Мы приняли решение участвовать в федеральном конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений. Выиграв его, получили средства на реализацию нашего плана в размере чуть больше ста тысяч рублей. На эти деньги обустроили прекрасное место для прогулок и детского досуга, - рассказывает Олеся Романова, секретарь первичного отделения №397 города Котласа.

Сегодня в программе Единой России – «Формирование комфортной городской среды», которую Партия реализует совместно с министерством строительства РФ, предусмотрено народное голосование. Оно начнётся уже 15 марта. И вот благодаря этому механизму жители МКД Поморья, как и всей страны, смогут напрямую повлиять на решение власти в вопросе, как должны выглядеть города и сёла. Конкурс проводит Фонд президентских грантов.

Как сообщила Олеся Романова, они воспользуются и этой возможностью, но уже в вопросе освещения придомовых территорий.

Отметим, благоустройство придомовых и дворовых территорий, улучшение комфорта городской среды являются значимыми пунктами народной программы Единой России.