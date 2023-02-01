Ответы на вопросы о препарате «Трансфер фактор»

1. Трансфер факторы. Что это такое?>

Это молекулы, которые могут передавать иммунную информацию. Попадая в организм человека, трансфер факторы начинают работать как «передатчики» иммунитета. В результате естественная защита от болезней повышается в несколько раз.

2. Когда их открыли?

Иммунология – молодая наука. Она окончательно сформировалась только в конце 19 – начале 20 века. Говоря об этом, всегда называют три основополагающих для нее открытия: вакцинацию, фагоцитоз (процесс захвата и переработки клеткой чужеродной частицы) и открытие существования антител. Собственно трансфер факторы были открыты молодым ученым Ш. Лоуренсом в 1949 году.









3. «Трансфер фактор» производят из молозива. Что это такое?

Молозиво – первое молоко с особым составом, которым младенец питается несколько дней после рождения. Именно в нем содержатся вещества, формирующие иммунитет.

4. Ученые исследуют трансфер факторы, содержащиеся в молозиве. Почему именно в нем?

Потому что молозиво содержит максимальное количество трансфер факторов. Например, было установлено, что телята, не получающие молозива, часто умирают от болезней, а те, которые могли им питаться в первые дни, вырастают здоровыми. Наконец, в молозиве «осаждаются» многие «тяжелые» и вредные вещества. Для человека, живущего в 21 веке, это особенно важно.

5. Есть ли особые преимущества у молозива, которое использует компания “4Life”?

У всех млекопитающих иммунитет передают одинаковые трансфер факторы. Здесь не существует межвидового барьера, то есть иммунная система коров вырабатывает молекулы, которые может принимать иммунная система человека.

6. Как они работают?

Трансфер факторы состоят из трех фракций: индукторной, специфической и супрессорной. Первая отвечает непосредственно за защиту от «чуждых» тел. Вторая – за идентификацию таковых. Третья – за способность системы возвращаться в исходное состояние после уничтожения «врага».

7. Молозиво – это почти молоко. Но есть люди, не переносящие молочные продукты и лактозу. Могут ли они принимать «Трансфер фактор»?

Купить Трансфер фактор можно уже сегодня на https://энергияклеток.рф/transferfaktory, ведь он абсолютно безопасен. Аллергия на молочные продукты связана с действием особых белков. Они были удалены из «Трансфер фактора». Кроме этого надо помнить, что люди с непереносимостью лактозы могут употреблять ее в дозировке до 3 г. В составе «Трансфер фактора» лактоза содержится в меньшем количестве.

8. «Трансфер фактор» не отличается от сухого молозива?

Отличается. Концентрация необходимых молекул в препарате намного выше. Также с помощью стабилизации повышена эффективность их действия. Как видим, разница между сухим молозивом и препаратом действительно существует.

9. Трансфер факторы безопасны?

Совершенно безопасны. Более чем за 50 лет не зарегистрировано случаев проявления побочных эффектов от применения подобных препаратов.

10. Кому можно принимать «Трансфер фактор»?

Можно принимать любому, независимо от состояния здоровья. Он "наведет порядок" в организме, в любом случае!

11. Есть противопоказания для беременных?

Нет. Препарат рекомендован женщинам во время беременности, потому что в этот период их иммунная система особенно уязвима. Побочных эффектов не зарегистрировано.

12. Можно ли давать «Трансфер фактор» младенцам?





Да. В применении нет ограничений по возрасту. Натуральные иммунные молекулы очень нужны ребенку, потому что сразу после рождения начинается становление его иммунной системы.

13. Человек получает иммунные молекулы с молоком матери. Зачем принимать «Трансфер фактор»?

Не у всех женщин есть возможность обеспечить ребенку грудное вскармливание. Кроме этого с возрастом иммунная система слабеет, особенно у людей, живущих в больших городах. В связи с быстрым ухудшением экологии организм становится более уязвимым, поэтому поддержка иммунитета действительно важна.

14. Польза трансфер факторов подтверждена научно?

С 1949 года прошли 11 научных конференций на эту тему с участием исследователей из разных стран. По результатам опубликованы более 3000 работ.

15. Как давать препарат младенцу, если новорожденный не умеет глотать лекарство в капсуле?

Капсулы можно легко открыть. Их содержимое смешайте с детским питанием или молоком. Детям старше 2-х лет можно принимать «Трансфер фактор Кидс», он сделан в виде приятных на вкус жевательных таблеток.









16. Существуют разные виды препарата. В чем между ними разница?

Каждый вид препарата имеет свой «акцент» действия. «Трансфер фактор Глюкоуч», кроме поддержки иммунитета, помогает сохранять баланс глюкозы. «Трансфер фактор Кардио» особенно важен для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой.

17. Можно ли хранить «Трансфер фактор» в тепле?

Лучше всего хранить в сухом и прохладном месте. Однако иммунные молекулы не теряют активность при разных температурах.

18. В чем разница между инъекционным введением препарата и обычным приемом внутрь?

«Трансфер фактор» для инъекций вырабатывают из крови. Препарат для внутреннего приема делают из молозива. При инъекциях и приеме внутрь действие одинаково. Если вы хотите систематически принимать препарат и не зависеть от наличия необходимого оборудования (шприцы, антисептик и т.д.), то лучше всего выбрать форму в капсулах.

19. Поможет ли мне «Трансфер фактор» или «Трансфер фактор Плюс»?

Препарат поможет поддержать стабильность иммунной системы и укрепить ее, то есть поддержать и укрепить здоровье, будет способствовать восстановлению после болезни.

20. Где купить трансфер факторы и как не нарваться на подделку?

Мы долго изучали этот вопрос и пришли к такому мнению, что подделок в этой нишет - НЕТ! Не выгодно открывать целое производство ради такой не востребованной ниши! Так что смело берите Трансферакторы представленные на сайте https://клеточное-питание.рф/transferfaktory, цена которых вас устраивает. Цена Трансфер факторов ДО регистрации одна, а ПОСЛЕ предоставления своих данных менеджеру, он имеет право сделать вам скидку в размере минус 350руб. А также ежемесячно возвращать вам кэш за покупки ТФ от 3 банок в мес.