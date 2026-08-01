Доблестные архангельские полицейские раскрыли кражу алкоголя

В полицию города Архангельска поступило заявление от директора магазина, расположенного на Новгородском проспекте. Со слов мужчины, в вечернее время неизвестный мужчина похитил с прилавка несколько бутылок дорогостоящего алкоголя. Сумма причиненного ущерба составила порядка 8 тысяч рублей.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговом помещении. На записи видно, как неизвестный мужчина подходит к прилавку с алкоголем, берет несколько бутылок и прячет в пакет, после чего покидает магазин, не оплатив товары.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий, ранее судимый 29-летний архангелогородец.

По словам злоумышленника, весь похищенный алкоголь он успел выпить самостоятельно.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Ведется дознание.