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"РВК-Архангельск" сообщил секрет гарантии точных начислений

Архангельский водоканал призывает горожан вовремя передавать показания приборов учета воды. От своевременно переданных данных зависит корректность начисления оплаты за коммунальные услуги.

Для физических лиц последний день передачи показаний счетчиков – 25 сентября.

«Мы просим наших клиентов своевременно передавать точные показания индивидуальных приборов учёта. Актуальная информация позволяет специалистам предприятия проводить максимально точные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса. Кроме того, эти данные в многоквартирных домах определяют объем воды на содержание общедомового имущества. Эти расходы пропорционально делятся на всех жителей дома. Если показания переданы некорректно или не переданы совсем, то это отразится и на расчетах за ОДН», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

В компании обращают внимание абонентов на то, что передавать необходимо не только показания по холодной воде, но и по горячей, а если в квартире находятся два стояка водоснабжения – по всем четырем водосчетчикам, т.к. РВК-Архангельск начисляет в многоквартирных домах и за холодную воду в составе горячей.

О том, как узнать, где счетчик горячей, а где - холодной воды, рассказывает инспектор водных ресурсов Светлана Хромцова: «Перед тем как снять показания, водяной счетчик холодной воды нужно четко отделить от горячего водомера. Если вы перепутаете данные, это может быть серьезным нарушением. Отличить водомеры на холодную и горячую воду можно по следующим признакам:

  • Цвет корпуса и маркировки. Для горячих водосчетчиков традиционно используется красный цвет, а для холодных — синий.
  • Расположение друг относительно друга в водомерном узле. Горячий водомер должен располагаться выше холодного.
  • Определение при открытом кране. Нужно открыть кран горячей или холодной воды и проверить, какой водомер работает. После этого для уверенности можно проверить и второй кран.

Самым надежным является третий способ. Цвет маркировки может не соответствовать назначению счетчика, а установка измерителей в водомерном узле часто выполняется так, как удобно мастеру».

Отметим, что стабильные ежемесячные поступления денежных средств от абонентов – это стабильная и качественная абота ресурсоснабжающей организации, бесперебойная подача воды, профилактические и ремонтные работы.

Для оплаты услуг «РВК-Архангельск» можно воспользоваться мобильными приложениями и онлайн-кабинетами банков (Сбербанк Онлайн и другие).

Оплата принимается через мобильное приложение «РВК.Услуги», с помощью которого можно также передать показания, просматривать историю операций по лицевому счету и заказывать дополнительные услуги предприятия. Приложения можно скачать бесплатно в Google Play.

Кроме того, оплату без комиссии принимают в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9). Здесь же и в офисе на Никольском проспекте, 15/1 можно оплатить квитанции через терминалы QIWI (без комиссии).

Напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.

Если возникли вопросы, оперативно письменно можно задать по номеру WhatsApp: +7 (8182)-61-00-00.

18 сентябрь 15:01 | : Происшествия

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