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Архангельский полицейский проявил отвагу на пожаре

Вечером 2 апреля сотрудник УМВД России по городу Архангельску старший лейтенант полиции Григорий Капцов, следуя на служебном автомобиле, заметил задымление со стороны деревянного дома на улице Попова.

Григорий Владимирович незамедлительно передал информацию в службу спасения, а сам направился в сторону горящего здания. Подъехав ближе, полицейский увидел, что вход в подъезд охвачен пламенем.

Стоявшие рядом граждане не могли пояснить, находятся ли в помещении люди. Тем временем огонь распространялся по всей площади строения.

Обходя здание, старший лейтенант полиции заметил в окне одной из квартир первого этажа женщину, которая звала на помощь. В комнату проникал дым, на окнах были установлены металлические решетки, которые женщина самостоятельно вытолкнуть не могла.

С помощью подручных средств полицейский выдернул решетку и помог женщине выбраться на улицу, проводив на безопасное расстояние. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации она не нуждалась.

Впоследствии женщина сообщила, что в доме на втором этаже может находиться пожилой мужчина. В этот момент на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которым Григорий Капцов передал данную информацию и помог установить пожарную лестницу. Мужчину удалось вынести из горящего дома и передать медицинским работникам. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудниками МЧС возгорание было локализовано. Других жильцов в здании не находилось.

05 апрель 13:22 | : Происшествия

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