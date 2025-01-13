Чиновники довели родную деревню Федора Абрамова до убожества

Если в Пинежском округе Архангельской области проводится какой-то нездоровый социальный эксперимент, то местные жители, очевидно, не давали своего согласия на участие. На связи Веркола – родная деревня известного писателя-фронтовика Фёдора Абрамова. Да, того самого, чье творчество изучают в школе, и на чьем имени чиновники разных уровней ежегодно делают самопиар.



По всей видимости, у жителей Верколы, в реальности сталкивающихся только с чиновничьим равнодушием, закончилось терпение и они, следуя примеру таких же отчаявшихся соседей-пинежан, решились обратиться напрямую к федеральным чиновникам. Проблем много! Всего полсотни километров от центра округа по дороге, которая летом превращается в сплошное пыльное облако, сопровождающее транспорт по всему пути, — вот реальная «туристическая привлекательность» Пинежья. В этом году многоснежная зима и халтурная нерегулярная очистка дорог практически отрезали деревню от сообщения с остальным миром. Для многих, а для пожилых жителей – особенно, простая необходимость выкинуть мусор превратилась в невероятное приключение, ведь для этого нужно было преодолеть выросшие перед контейнерной площадкой сугробы. Несколько улиц совсем немаленькой деревни по-прежнему не освещены. На одной из этих улиц расположен ФАП, по этим улицам дети ходят в местную школу. Да, даже зимой, когда арктический день короче ночи, а в непосредственной близости – густой лес с волками и медведями! И если глава Пинежского района еще что-то обещал жителям Верколы, то глава Пинежского округа, вероятно, в своих обязанностях видит только необходимость собирать информацию о проблемах, но не принимать каких-либо мер для их решения.



О чем говорить, если в Верколе нет даже нормальной остановки? Нет ни павильона, чтобы спрятаться от непогоды или палящего солнца, ни скамейки, где пожилые люди могли бы отдохнуть, ни даже дорожного знака, чтобы хоть как-то обозначить место остановки маршрутки. Вот, что видят туристы и гости Пинежья, приезжая в Верколу! И вот проблемы, которые с переходом Пинежского района в округ местные чиновники не только не кинулись решать, а просто повсеместно игнорируют.



И всё это на фоне заявлений губернатора о реконструкции в Карпогорах уже второй за его срок библиотеки! Более 57 млн рублей не на освещение улиц, обустройство остановок или содержание дорог, а на облагораживание деревянного дома с более чем столетней историей. Примечательно, что всего в трехстах метрах от библиотеки располагаются земельные участки, выданные многодетным семьям. Так вот даже там нет дорог – буквально через поле от здания окружной администрации. Нужно ли еще объяснять, почему жители Верколы, да и всего Пинежья, обращаются за помощью к Путину и Бастрыкину? Почему требуют отставки бывшего директора сельской библиотеки Колик с должности главы округа?



