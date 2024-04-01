Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Ягода» - малина. Заговор в Службе судебных приставов

Вот и началось, ребята!

Опытный политик В. Путин заблаговременно сказал – «Когда я слушаю «ура-патриотов» …у меня возникает чувство тревоги».

Действительно, ситуация в стране напоминает тридцатые годы прошлого века, когда ближнее окружение Сталина создавало его культ, часто скрывая свои корыстные мотивы своим «ура–патриотизмом». Но мы не можем идти таким путём, живя в свободном и законопослушном государстве.

Ситуация в стране сложная, консолидация в обществе не обсуждается. Власть должна быть уважаемая и законопослушная. Вот, что сказал губернатор Цыбульский по этому поводу: «Гражданское общество – это ни в коей мере не противники власти, а люди с активной жизненной позицией, которые как раз хотят работать на благо своего региона и своей страны. Наша цель – восстановить доверие гражданского общества к власти».

Когда в редакции появилась информация о ситуации, сложившейся в областной Службе судебных приставов, мы не могли поверить, но это факт – руководителя просто «подставляют».

Давайте по порядку.

Ощущаю: пот стекает в пах.

Мну от счастья простынь и подушку.

Генрих Иягудович Ягода – 

Он ко мне приходит в страшных снах.

(источник https://poembook.ru/poem/1651954-genrikh-iyagudovich-yagoda---samyj-luchshij-stalinskij-narkom!)

Руководитель Службы судебных приставов по Архангельской области – Юшманов Иван Александрович, человек опытный, квалифицированный, но, согласитесь, он не «вездесущ», не может присутствовать везде и во всём. У него есть помощники, всякие там «заместители», которые и ведут работу в «полях». Но в последнее время Службу захлестнули разного рода скандалы, связанные с нарушением действующей законности. 

«Северодвинское дело» - Ещё в начале июня 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела судебных приставов по городу Северодвинску УФССП России по Архангельской области и бывшего его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», было передано в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2017 году руководитель отдела и пристав-исполнитель при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения в отношении ОАО ПГ «НОВИК» по взысканию задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам по трудовым отношениям, занизили рыночную стоимость и скрыли часть имущества, изъятого у предприятия, реализовали имущество для себя и заинтересованных лиц по минимальной цене

Что поразительно и как нельзя лучше характеризует двойные стандарты в морали: Трясов до сих пор со службы не уволен (ноябрь 2023 года). При этом вину в совершённом преступлении он признал и даже содействовал расследованию уголовного дела. (По информации некоторых источников в настоящий момент его всё же уволили).

«Коряжемское дело» - Установлено, что судебный пристав-исполнитель ОСП по Коряжме и Вилегодскому району в период с августа 2022 года по март 2023 года внёс в официальные документы ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников и их имущества, на которое может быть обращено взыскание, и вынес незаконные решения об окончании 11 исполнительных производств. Таким образом пристав предпринял попытку избежать возможных дисциплинарных взысканий за скудные показатели в работе.

«Первое Плесецкое дело» - В Плесецкий районный суд Архангельской области направлено уголовное дело в отношении Галины Майбороды, начальника отдела судебных приставов по Плесецкому району и городу Мирный УФССП по Архангельской области. Ей инкриминируется ч.1 ст.286 УК (превышение должностных полномочий — до четырех лет лишения свободы). 

Как считает обвинение, 16 сентября 2014 года в деревне Новины Плесецкого района Майборода при отсутствии постановления о наложении ареста составила акт об аресте грузовика «Урал-375», принадлежащего должнику. При этом она намеренно снизила стоимость машины, что принесло ущерб собственнику в размере около 500 000 рублей.

Кроме того, глава отдела приставов с 1 по 31 декабря 2014 года незаконно окончила 642 исполнительных производства, «существенно нарушив» права взыскателей, среди которых оказались ПФР и ресурсоснабжающие организации района.

«Второе Плесецкое дело» - 2022 год. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по Плесецкому району и Мирного, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает региональный СУСК, подозреваемая, чтобы улучшить личные показатели служебной деятельности, незаконно окончила 16 исполнительных производств о взыскании штрафов, внеся в постановления заведомо ложные сведения об отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.  

Незаконно оконченные судебным приставом исполнительные производства возобновлены.

«Соломбальское дело» - Бывших судебных приставов-исполнителей из отдела по Соломбальскому округу Передрука, Невзорову и двух их знакомых признали виновными в мошенничестве. 

Пресс-служба прокуратуры Архангельской области сообщает, что Павел Передрук и Елена Невзорова, являясь должностными лицами с сентября 2015-го по июль 2019 года, организовали схему хищения денег, взысканных с физических лиц. Они подделывали договоры займов и фальсифицировали доказательства по гражданским делам. Все ради того, чтобы украсть 2,8 миллиона рублей на четверых. В настоящий момент они осуждены.

И т.д. по списку…

Везде причиной является - корысть сотрудников и отсутствие должного контроля соответствующих служб. Недосмотрели, прозевали, «недобдили», бывает. Бывает, но проблема не в этом. 

«Кадровый голод» — вот в чём причина, сегодня не хватает опытных, принципиальных приставов, которые сидят на работе допоздна, пока не сделают план, которые грамотно и спокойно беседуют с заявителями и должниками.

Интересен тот факт, что сегодня многие руководители отделов носят приставку «ВРИО», т.е. они еще не утверждены начальниками, не сформировались как начальники отделов. Хотя, чтобы стать просто опытным приставом, нужны годы, а что тут говорить про руководителей.

Почему сложилась такая ситуация?

Мы далеко не «конспирологи» (люди, видящиеся во всём заговоры), но нет другого объяснения, что существует какой-то заговор против руководителя среди его ближайшего окружения. В просторечии – «подстава».

Приведём доказательства…  

Дестабилизация работы службы, подрыв доверия к власти. Как следствие - репрессии против опытных сотрудников.  

В последнее время прокатилась волна увольнений ряда руководителей подразделений – начальников районов Судебных приставов. Причин видимых нет, просто предлагали написать заявление «по собственному желанию». Причём данные руководители были далеко не последнем счету – работали хорошо, профессионально, показывали хорошие результаты. Однако, не сложилось – внезапно, без объяснения причин их вызывали в «Контору» и предлагали уволиться по собственному желанию, иначе... уволим по статье, за прогулы. Так был уволен руководитель Ломоносовского района г. Архангельска, да и другие.

И это тогда, когда деятели, явно ходящие «под статьей» (см. «Северодвинское дело»), работают годами на прежнем месте, а «непослушных» увольняют в течении 24 часа. В чём их «непослушание» – это    независимая, профессиональная позиция по ряду вопросов.

Особенно здесь характерен последний случай. Разберем его, так сказать, с исторических позиций, с небольшой долей сарказма, но я думаю, что буду прощён умным читателем.

Приведём факты (имена, пароли, явки заменены, но исторически соответствуют характеру событий).  

В конце прошлого года был уволен очередной Начальник района судебных приставов, на этот раз – Приморского, назовём её - тов. Бухарина, благо – пошла она по «Хинштейневскому делу»  

   (В мае 2014 года появились сообщения о том, что Хинштейн, депутат Государственной Думы, устроил дебош на борту самолета Минеральные Воды — Москва. Депутат игнорировал требования занять свое место во время взлета и посадки. После прилета он также требовал встречи с руководителями «Аэрофлота». Позднее сам Хинштейн в соцсетях извинился за свое поведение и сообщил, что дело закрыто. Генеральная прокуратура провела служебное расследование по этому факту, но не нашла ничего пред рассудительного. От себя добавлю – выпил лишнего товарищ в преддверии отпуска, после тяжёлого трудового года, а так как не пьет часто, его «понесло», с кем не бывает? Человек-то хороший – дело «замяли». Это нормально, когда с руководством отношения хорошие).

Ей предложили уволиться по собственному желанию – она отказалась – и была уволена по «нехорошей» статье.

Да, виновата, да «расслабилась» во время отпуска, но сотрудник-то хороший, влепи «замечание», кадры-то нужны. Кадры решают всё! (И.В. Сталин).

Она не согласилась с подобным решение и подала в суд. 

Суд у нас независимый, что решит – так и будет

Но, дело не в этом. 

Сотрудники Приморского районного отдела Службы судебных приставов, долгие годы проработавшие под руководством тов. Бухариной, имеющие хорошие результаты, занимавшие призовые места в конкурсе лучших приставов по Архангельской области и даже награды от САМОГО Федерального Директора, решили дать правдивые показания в процессе. 

Имеют право, законное, с выданной заблаговременно повесткой… и все                  подверглись репрессиям. 

В время проведения судебного заседания, когда тов. Каменева, Зиновьева, Рыкова, Пятакова и Тухачевская и далее по списку (расстрельному) уже готовились отбыть ЗАКОННЫМ образом на судебное заседание, приезжает представитель «заговорщиков» и объявляет – «Кто пойдёт на суд будет уволен, как враг народа!».

Тов. Зиновьева и Каменева не послушались – пошли, законно, но попали в «чёрный список» на увольнение. Остальные «враги народа» пока под «следствием».

Что будет дальше – непонятно, но мы знаем, что в наше неспокойное время, требующее консолидации всего обществ на основе закона, продолжение репрессий неправомерно. Здесь самое время вмешаться руководителю и навести порядок.

Мы знаем, что у «компетентных» органов есть секретная зелёная папка, хранящаяся в крайнем шкафу на второй верхней полке, где есть все вышеизложенные материалы, куда они подшиваются, и она вовремя будет извлечена.

Поэтому мы будем внимательно наблюдать, когда восторжествует законность. 

И не только мы…

Время Генриха Ягоды прошло и никогда не должно повториться.

P.S. Как только что стало известно нашей редакции, Юшманов уволен из Службы судебных приставов. Всего хорошего…        

24 апрель 09:59 | : Горячая тема / Скандалы

Главные новости


Не сыграть ли нам…
Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (282)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20