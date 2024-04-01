«Ягода» - малина. Заговор в Службе судебных приставов

Вот и началось, ребята!

Опытный политик В. Путин заблаговременно сказал – «Когда я слушаю «ура-патриотов» …у меня возникает чувство тревоги».

Действительно, ситуация в стране напоминает тридцатые годы прошлого века, когда ближнее окружение Сталина создавало его культ, часто скрывая свои корыстные мотивы своим «ура–патриотизмом». Но мы не можем идти таким путём, живя в свободном и законопослушном государстве.

Ситуация в стране сложная, консолидация в обществе не обсуждается. Власть должна быть уважаемая и законопослушная. Вот, что сказал губернатор Цыбульский по этому поводу: «Гражданское общество – это ни в коей мере не противники власти, а люди с активной жизненной позицией, которые как раз хотят работать на благо своего региона и своей страны. Наша цель – восстановить доверие гражданского общества к власти».

Когда в редакции появилась информация о ситуации, сложившейся в областной Службе судебных приставов, мы не могли поверить, но это факт – руководителя просто «подставляют».

Давайте по порядку.

Ощущаю: пот стекает в пах.

Мну от счастья простынь и подушку.

Генрих Иягудович Ягода –

Он ко мне приходит в страшных снах.

(источник https://poembook.ru/poem/1651954-genrikh-iyagudovich-yagoda---samyj-luchshij-stalinskij-narkom! )

Руководитель Службы судебных приставов по Архангельской области – Юшманов Иван Александрович , человек опытный, квалифицированный, но, согласитесь, он не «вездесущ», не может присутствовать везде и во всём. У него есть помощники, всякие там «заместители», которые и ведут работу в «полях». Но в последнее время Службу захлестнули разного рода скандалы, связанные с нарушением действующей законности.

«Северодвинское дело» - Ещё в начале июня 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела судебных приставов по городу Северодвинску УФССП России по Архангельской области и бывшего его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», было передано в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2017 году руководитель отдела и пристав-исполнитель при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения в отношении ОАО ПГ «НОВИК» по взысканию задолженности по заработной плате и иным установленным законом выплатам по трудовым отношениям, занизили рыночную стоимость и скрыли часть имущества, изъятого у предприятия, реализовали имущество для себя и заинтересованных лиц по минимальной цене

Что поразительно и как нельзя лучше характеризует двойные стандарты в морали: Трясов до сих пор со службы не уволен (ноябрь 2023 года). При этом вину в совершённом преступлении он признал и даже содействовал расследованию уголовного дела. (По информации некоторых источников в настоящий момент его всё же уволили).

«Коряжемское дело» - Установлено, что судебный пристав-исполнитель ОСП по Коряжме и Вилегодскому району в период с августа 2022 года по март 2023 года внёс в официальные документы ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников и их имущества, на которое может быть обращено взыскание, и вынес незаконные решения об окончании 11 исполнительных производств. Таким образом пристав предпринял попытку избежать возможных дисциплинарных взысканий за скудные показатели в работе.

«Первое Плесецкое дело» - В Плесецкий районный суд Архангельской области направлено уголовное дело в отношении Галины Майбороды, начальника отдела судебных приставов по Плесецкому району и городу Мирный УФССП по Архангельской области. Ей инкриминируется ч.1 ст.286 УК (превышение должностных полномочий — до четырех лет лишения свободы).

Как считает обвинение, 16 сентября 2014 года в деревне Новины Плесецкого района Майборода при отсутствии постановления о наложении ареста составила акт об аресте грузовика «Урал-375», принадлежащего должнику. При этом она намеренно снизила стоимость машины, что принесло ущерб собственнику в размере около 500 000 рублей.

Кроме того, глава отдела приставов с 1 по 31 декабря 2014 года незаконно окончила 642 исполнительных производства, «существенно нарушив» права взыскателей, среди которых оказались ПФР и ресурсоснабжающие организации района.

«Второе Плесецкое дело» - 2022 год. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по Плесецкому району и Мирного, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает региональный СУСК, подозреваемая, чтобы улучшить личные показатели служебной деятельности, незаконно окончила 16 исполнительных производств о взыскании штрафов, внеся в постановления заведомо ложные сведения об отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Незаконно оконченные судебным приставом исполнительные производства возобновлены.

«Соломбальское дело» - Бывших судебных приставов-исполнителей из отдела по Соломбальскому округу Передрука, Невзорову и двух их знакомых признали виновными в мошенничестве.

Пресс-служба прокуратуры Архангельской области сообщает, что Павел Передрук и Елена Невзорова, являясь должностными лицами с сентября 2015-го по июль 2019 года, организовали схему хищения денег, взысканных с физических лиц. Они подделывали договоры займов и фальсифицировали доказательства по гражданским делам. Все ради того, чтобы украсть 2,8 миллиона рублей на четверых. В настоящий момент они осуждены.

И т.д. по списку…

Везде причиной является - корысть сотрудников и отсутствие должного контроля соответствующих служб. Недосмотрели, прозевали, «недобдили», бывает. Бывает, но проблема не в этом.

«Кадровый голод» — вот в чём причина, сегодня не хватает опытных, принципиальных приставов, которые сидят на работе допоздна, пока не сделают план, которые грамотно и спокойно беседуют с заявителями и должниками.

Интересен тот факт, что сегодня многие руководители отделов носят приставку «ВРИО», т.е. они еще не утверждены начальниками, не сформировались как начальники отделов. Хотя, чтобы стать просто опытным приставом, нужны годы, а что тут говорить про руководителей.

Почему сложилась такая ситуация?

Мы далеко не «конспирологи» (люди, видящиеся во всём заговоры), но нет другого объяснения, что существует какой-то заговор против руководителя среди его ближайшего окружения. В просторечии – «подстава».

Приведём доказательства…

Дестабилизация работы службы, подрыв доверия к власти. Как следствие - репрессии против опытных сотрудников.

В последнее время прокатилась волна увольнений ряда руководителей подразделений – начальников районов Судебных приставов. Причин видимых нет, просто предлагали написать заявление «по собственному желанию». Причём данные руководители были далеко не последнем счету – работали хорошо, профессионально, показывали хорошие результаты. Однако, не сложилось – внезапно, без объяснения причин их вызывали в «Контору» и предлагали уволиться по собственному желанию, иначе... уволим по статье, за прогулы. Так был уволен руководитель Ломоносовского района г. Архангельска, да и другие.

И это тогда, когда деятели, явно ходящие «под статьей» (см. «Северодвинское дело»), работают годами на прежнем месте, а «непослушных» увольняют в течении 24 часа. В чём их «непослушание» – это независимая, профессиональная позиция по ряду вопросов.

Особенно здесь характерен последний случай. Разберем его, так сказать, с исторических позиций, с небольшой долей сарказма, но я думаю, что буду прощён умным читателем.

Приведём факты (имена, пароли, явки заменены, но исторически соответствуют характеру событий).

В конце прошлого года был уволен очередной Начальник района судебных приставов, на этот раз – Приморского, назовём её - тов. Бухарина, благо – пошла она по «Хинштейневскому делу»

(В мае 2014 года появились сообщения о том, что Хинштейн, депутат Государственной Думы, устроил дебош на борту самолета Минеральные Воды — Москва. Депутат игнорировал требования занять свое место во время взлета и посадки. После прилета он также требовал встречи с руководителями «Аэрофлота». Позднее сам Хинштейн в соцсетях извинился за свое поведение и сообщил, что дело закрыто. Генеральная прокуратура провела служебное расследование по этому факту, но не нашла ничего пред рассудительного. От себя добавлю – выпил лишнего товарищ в преддверии отпуска, после тяжёлого трудового года, а так как не пьет часто, его «понесло», с кем не бывает? Человек-то хороший – дело «замяли». Это нормально, когда с руководством отношения хорошие).

Ей предложили уволиться по собственному желанию – она отказалась – и была уволена по «нехорошей» статье.

Да, виновата, да «расслабилась» во время отпуска, но сотрудник-то хороший, влепи «замечание», кадры-то нужны. Кадры решают всё! (И.В. Сталин).

Она не согласилась с подобным решение и подала в суд.

Суд у нас независимый, что решит – так и будет.

Но, дело не в этом.

Сотрудники Приморского районного отдела Службы судебных приставов, долгие годы проработавшие под руководством тов. Бухариной, имеющие хорошие результаты, занимавшие призовые места в конкурсе лучших приставов по Архангельской области и даже награды от САМОГО Федерального Директора, решили дать правдивые показания в процессе.

Имеют право, законное, с выданной заблаговременно повесткой… и все подверглись репрессиям.

В время проведения судебного заседания, когда тов. Каменева, Зиновьева, Рыкова, Пятакова и Тухачевская и далее по списку (расстрельному) уже готовились отбыть ЗАКОННЫМ образом на судебное заседание, приезжает представитель «заговорщиков» и объявляет – «Кто пойдёт на суд будет уволен, как враг народа!».

Тов. Зиновьева и Каменева не послушались – пошли, законно, но попали в «чёрный список» на увольнение. Остальные «враги народа» пока под «следствием».

Что будет дальше – непонятно, но мы знаем, что в наше неспокойное время, требующее консолидации всего обществ на основе закона, продолжение репрессий неправомерно. Здесь самое время вмешаться руководителю и навести порядок.

Мы знаем, что у «компетентных» органов есть секретная зелёная папка, хранящаяся в крайнем шкафу на второй верхней полке, где есть все вышеизложенные материалы, куда они подшиваются, и она вовремя будет извлечена.

Поэтому мы будем внимательно наблюдать, когда восторжествует законность.

И не только мы…

Время Генриха Ягоды прошло и никогда не должно повториться.

P.S. Как только что стало известно нашей редакции, Юшманов уволен из Службы судебных приставов. Всего хорошего…