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«Кто сколько поднимет?»

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялся дружеский турнир по гиревому спорту среди юноармейцев. 

 - "От имени партии "Единая Россия" приветствую участников, организаторов и гостей дружеских  соревнований среди детей и подростков  по гиревому спорту, впервые проходящих на базе Штаба общественной поддержки! 

Выражаю благодарность организаторам  соревнований среди юнармейцев-учащихся за поддержку  спортивного движения и проведение соревнований. 

Спорт учит побеждать не только соперников, он учит преодолевать трудности. Самые большие победы человек совершает над самим собой. Уверен, что вы готовы к серьезным испытаниям и продемонстрируете выдержку, мастерство и победный настрой!

Желаю всем участникам дружеского турнира удачи и успешных выступлений, а болельщикам и гостям – ярких впечатлений." - с таким напутствием перед началом дружеского турнира выступил руководитель регионального исполкома партии" Единая Россия " Иван Воронцов. 

 В соревнованиях приняли участие двенадцать юных атлетов 9-12 лет. В течение минуты каждый участник поднимал гири в своей весовой категории. 

 Маргарита Серебренникова занимается гиревым спортом уже 4 года, имеет 3-й юношеский разряд, но не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у девушки получить первый разряд. 

  «В гиревом спорте самое главное — мышцы спины. Они играют ключевую роль при поднятии снаряда. Но не стоит забывать и о ногах, их необходимо разминать перед подходами», — отмечает Маргарита Серебренникова.

 Гиревым спортом занимается и младший брат Маргариты — Руслан. Мальчику всего 12 лет, а он уже успел выиграть турнир среди учащихся Архангельской области в 2022-ом и поучаствовать во Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге и в Кирове. 

 Увлечение детей поддерживает их мама. Елена также занимается гиревым спортом. 

  «У меня болела спина, тяжело было ходить. И вот дети стали говорить: «Мам, пошли на тренировку, все пройдет». Я послушала и в правду, все прошло», — сказала Елена Серебренникова.

  23 июня юные гиревики представят Архангельскую область на Всероссийских соревнованиях в Кирове.

 «Нельзя не отметить рост популярности гиревого спорта в Поморье за последние 5 лет», у нас не хватало тренеров, которые умеют работать с детьми, да и учеников было недостаточно. А вот на Урале гиревой спорт введен в школьную программу, как волейбол или баскетбол, там ребят, конечно, больше, но мы к этому идем. Приверженцев гиревого спорта в Поморье становится все больше, у нас появляются новые спортсмены совсем молодые, недавно некоторые пошли в 3-й класс», - отмечает детский тренер Александр Шиврин. 

 Состоялся и круглый стол в формате живого диалога по развитию гиревого спорта среди детей и молодежи в Архангельской области. Темой обсуждения стала организация областных соревнований, а также популяризация гиревого спорта в школах Архангельской области в рамках национального проекта «Патриотическое воспитание молодежи». 

 «Большинство членов партии, сторонники  - приверженцы здорового образа жизни. Практически все занимаются спортом. На днях, в Архангельске, при поддержке партии был проведен фестиваль – «Здоровье Поморья», на мой взгляд, все прошло на достаточно высоком уровне. 

Практически все спортивные федерации области сотрудничают с нашим региональным отделением партии. Мы проводим совместные соревнования. Думаю,  этой осенью можно будет провести  совместный турнир и по гиревому спорту для молодежи Архангельской области», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Иван Воронцов. 

 «Развитие гиревого спорта среди подростков и молодёжи в Архангельской области, в рамках патриотического воспитания – один из важных моментов в нынешних условиях. Надеюсь, что эффективное взаимодействие с популяризаторами гиревого спорта даст свои положительные результаты . Мы, взрослые, способны передать молодежи спортивный боевой дух и традиции прошлых поколений, а главная задача инициаторов развития гиревого спорта на Севере – подготовить молодых высококлассных спортсменов, представляющих Архангельскую область на соревнованиях разного уровня» - сказал заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов. 

  В заключении все участники дружеских соревнований й были награждены грамотами от регионального исполкома партии. 

 «Перед нами стоит важная задача — воспитание молодежи. В контексте нашего Партийного мероприятия, занятия спортом входят в Концепцию патриотического воспитания школьников – это повышение активности будущих граждан, развитие ответственности, сохранение духовности, укрепление государства», - резюмировал  член регионального совета сторонников партии Единая Россия, руководитель проекта «Безопасный интернет» Алексей Белый.


23 июнь 09:09 | : Горячая тема / Будни

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