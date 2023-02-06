Почему в Архангельской области дорожает коммуналка?

Руководство Госжилинспекции готовится к народному возмущению – с 1 марта жильцы многоквартирных домов будут оплачивать расходы на общедомовые нужды исходя из размеров реального потребления либо по нормативам, которые к этому потреблению максимально приблизятся



Этот вопрос подняли вчера в ходе круглого стола в Архангельском областном Собрании депутатов, в работе которого помимо членов комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству приняли участие чиновники и руководители организаций, ответственных за предоставление северянам льгот при оплате коммуналки, а также представители ПАО «ТГК-2» и ООО «РВК-Архангельск».



Замминистра труда, занятости и соцразвития Архангельской области бодренько доложился о случаях, при которых северяне имеют право на субсидии при оплате ЖКУ, директор областной соцзащиты – о том, что заявление на субсидии можно подать электронно или через МФЦ, представитель ТГК-2 напомнила, что нужно вовремя платить и подавать показания счетчиков… Однако все ответственные должностные лица сошлись во мнении, что повлиять на растущие суммы в платежках северян не в их полномочиях.

И вот, по всей видимости, уже в апреле северяне снова неприятно удивятся суммам в квитанции за общедомовые нужды (ОДН). ОДН – это электроэнергия на освещение в подъезде и работу лифтов, отопление подъезда, вода – на поддержание приемлемого санитарно-гигиенического состояния… а еще – это потери из-за проблем с энергоэффективностью, теплопотери, протечки, утечки и прочие коммунальные «радости» деревяшек и домов, доставшихся в наследство от Советского Союза, составляющих основу жилого фонда в большинстве регионов, в том числе и в Архангельской области.

Согласно вступающим с 1 марта изменениям постановления Правительства Российской Федерации собственники и наниматели жилых помещений теперь будут оплачивать расходы на ОДН в сумме, раскинутой на всех разницы между суммарными показаниями индивидуальных приборов учета во всех квартирах и счетчиком, установленном на доме. Если же дом счетчиком не оборудован, то потребление будет рассчитано исходя из нормативов, которые будут максимально приближены к реальному потреблению, иными словами – скорей всего, будут существенно выше тех, что установлены сейчас.

Что делать жильцам тех домов, где общедомовые приборы учета просто физически невозможно установить? Очевидно, платить по нормативу. По всей видимости, эта мера направлена на то, чтобы снять расходы на ОДН с управляющих компаний, и ожидать, что они станут меньше строки на содержание, наверное, не стоит.

Таким образом, вслед за декабрьским повышением тарифов нас ждет очередное удорожание ЖКУ уже за счет «списания» на население расходов на содержание всего дома, а не только расположенных в нем квартир. И если сейчас мы платим за это управляющим компаниям, то уже со следующего месяца будем платить и поставщикам ресурсов для этого содержания. Несложно предугадать, что количество северян, которые будут вынуждены обратиться за получением бюджетной субсидии на оплату ЖКУ, с очередным повышением возрастет. Как, по всей видимости, и количество тех, кто будет допускать просрочки платежей за коммуналку или накопление долгов, взыскиваемых в принудительном порядке. «Бороться» с этим замминистра предложил информационно.

По всей видимости, напоминая северянам о необходимости своевременно оплачивать коммуналку с просьбами не возмущаться очередному узаконенному росту расходов на нее.

Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания