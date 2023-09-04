«РВК-Архангельск» напоминает абонентам–юрлицам о необходимости подачи ежегодной декларации

Архангельский водоканал уведомляет юридических лиц - клиентов компании, у кого есть обязанность по подаче декларации о составе и свойствах сточных вод, что до 1 ноября 2023 года они должны предоставить в ресурсоснабжающую компанию декларацию на 2024 год. В документе необходимо указать сведения о стоках, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения, а также целевые параметры, которые он обязуется соблюдать в течение срока действия декларации.

Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций нормативов состава сточных вод, за исключением отходов, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения. Важно отметить, что декларация позволяет снизить расходы по начислениям за предельно допустимую концентрацию негативных веществ (ПДК и НВ), а также указывает на то, что абонент ведёт контроль своих стоков на предмет недопущения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

После подачи декларации абонент вправе не чаще одного раза в месяц внести в нее изменения, уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом. Подать декларацию могут лишь те абоненты, у которых при осуществлении хозяйственно-бытовой деятельности нет подмеса стоков при отборе в канализационном колодце.

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе не принимать декларацию для осуществления контроля в случае её подачи после 1 ноября. Исключение действует в случае создания юридического лица или индивидуального предпринимателя позднее указанной даты, а также заключения договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения позднее указанной даты», - разъяснил положение действующего законодательства руководитель группы по работе с начислениями платы за ПДК и НВ инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Евгений Копылов.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) вправе взимать с абонентов плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод. Полученные средства – целевые, водоканал обязан использовать их исключительно на ремонт городской системы водоотведения, а также на экологические мероприятия.

«В 2022 году по этой статье было израсходовано 21,5 млн рублей. За счет средств, полученных «РВК-Архангельск» в качестве платы за негативное воздействие, в 2022 году были приобретены современные задвижки, которые установлены и работают в составе городской системы водоотведения, а также проведены работы по ремонту первичного отстойника на Центральных очистных сооружениях канализации. За 7 месяцев 2023 года собрано и вложено в ремонт сетей водоотведения 60 млн рублей. Из них 10,8 млн потрачены на замену запорно-регулирующей арматуры, 11,9 млн – на санацию самотечного коллектора Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС), 26,5 млн – на санацию напорного коллектора Маймаксы, 10,7 млн – на ремонт шандорной на ЦНКС. До конца года планируется собрать и вложить в сети еще порядка 40 млн рублей», - рассказал финансовый директор «РВК-Архангельск» Дмитрий Лыков.