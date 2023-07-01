«РВК-Архангельск» проводит осенний розыгрыш для обязательных абонентов

Проведение розыгрышей призов среди пользователей услуг «РВК-Архангельск», которые вовремя оплачивают квитанции за водоснабжение и водоотведение, стало доброй традицией компании. Выполнив простые условия акции, абоненты уже получили множество призов: от сертификатов в магазины до новейших моделей телефонов.

На этот раз предприятие подарит нужный в хозяйстве приз – 50-литровый водонагреватель. Условия участия в розыгрыше просты: на 30.09.2023 года на лицевом счете абонента задолженность должна быть равна 0 руб. 0 коп.

Розыгрыш будет проведен в прямом эфире в группе «РВК-Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте» 2 октября.

«Наши акции - возможность для каждого пользователя выиграть приятные призы. Мы обязательно продолжим радовать своих ответственных абонентов, ведь так приятно видеть счастливые лица», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги»;

- сайтом компании;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

В компании напоминают, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании. Если возникли вопросы, их своевременно можно решить по номеру в WhatsApp: +7-8182-61-00-00 (только для письменных обращений).