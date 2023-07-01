Абоненты «РВК-Архангельск» могут перейти на электронные квитанции самостоятельно

У жителей Архангельска есть возможность перейти на цифровые коммунальные квитанции. На сайт е водоканала на главной странице нужно перейти по кнопке ярко-зеленого цвета и заполнить форму согласия. С этого момента абонент будет получать электронную квитанцию на указанный им электронный адрес.

«РВК-Архангельск» предлагает абонентам перейти на использование электронной квитанций, которая является аналогом бумажной и полноценным платежным документом. При этом у электронной квитанции есть ряд очевидных преимуществ. Прежде всего, это очень удобно, поскольку электронная квитанция доступна в любой точке мира. Вы не будете зависеть от того, что квитанцию вытащили соседские мальчишки или не доставили в почтовый ящик. Вы сможете всегда вовремя оплатить счет, вне зависимости от места нахождения. Вы никогда не пропустите срок оплаты и не попадете в категорию «Должник». Также Вы будете иметь возможность просматривать историю выдачи платежных документов, и не хранить бумажные версии», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Кроме того, электронная квитанция приходит раньше бумажной – она направляется абонентам сразу после формирования счетов на оплату. Также к безусловным «плюсам» относится возможность получение квитанции без привязки к адресу - это удобно, особенно когда фактическое место проживания не соответствует адресу объекта недвижимости, находящегося в собственности, или, когда в собственности более одного помещения.

«Группа компаний «Росводоканал» выступает за сохранение природных ресурсов. Отказавшись от бумажной квитанции, вы способствуете сбережению лесов нашей страны», - напоминают экологи компании. Уже около 1000 владельцев квартир приняли решение о том, что хотят иметь электронную квитанцию. И это число постоянно растет.