Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Абоненты «РВК-Архангельск» могут перейти на электронные квитанции самостоятельно

У жителей Архангельска есть возможность перейти на цифровые коммунальные квитанции.  На сайте водоканала на главной странице нужно перейти по кнопке ярко-зеленого цвета и заполнить форму согласия. С этого момента абонент будет получать электронную квитанцию на указанный им электронный адрес. 

«РВК-Архангельск» предлагает абонентам перейти на использование электронной квитанций, которая является аналогом бумажной и полноценным платежным документом. При этом у электронной квитанции есть ряд очевидных преимуществ. Прежде всего, это очень удобно, поскольку электронная квитанция доступна в любой точке мира. Вы не будете зависеть от того, что квитанцию вытащили соседские мальчишки или не доставили в почтовый ящик. Вы сможете всегда вовремя оплатить счет, вне зависимости от места нахождения. Вы никогда не пропустите срок оплаты и не попадете в категорию «Должник». Также Вы будете иметь возможность просматривать историю выдачи платежных документов, и не хранить бумажные версии», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Кроме того, электронная квитанция приходит раньше бумажной – она направляется абонентам сразу после формирования счетов на оплату. Также к безусловным «плюсам» относится возможность получение квитанции без привязки к адресу - это удобно, особенно когда фактическое место проживания не соответствует адресу объекта недвижимости, находящегося в собственности, или, когда в собственности более одного помещения.

«Группа компаний «Росводоканал» выступает за сохранение природных ресурсов. Отказавшись от бумажной квитанции, вы способствуете сбережению лесов нашей страны», - напоминают экологи компании. Уже около 1000 владельцев квартир приняли решение о том, что хотят иметь электронную квитанцию. И это число постоянно растет.

Заявления на оформление электронной квитанции можно подать также через Личный кабинет на нашем сайте, в мобильном приложении «РВК.Услуги», в офисе компании по адресу г.Архангельск, ул.Касаткиной,9 ежедневно, кроме четверга, с 8 до 17 часов.

07 сентябрь 13:24 | : Экономика

Главные новости


Выборы. А есть ли выбор?
Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (79)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20