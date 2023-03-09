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В Архангельске идет подготовка к строительству «Арктической звезды»

В Архангельске началась подготовка территории под строительство межвузовского кампуса «Арктическая звезда».

 Администрация города передала большую часть выделенных земельных участков, а на оставшемся в муниципальной собственности идет снос ветхих построек.

 Два больших корпуса уже обозначены на карте 2gis как планируемая застройка университетского кампуса.

 Создание кампуса отразится на жизни всех горожан, а не только студентов. Планируется, что здесь кроме учебных корпусов и общежития, будут открыты легкоатлетический манеж, бассейн, мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», концертный и выставочный залы. И, конечно, будет продлена прогулочная часть набережной Северной Двины.

 Проект «Арктическая звезда» в прошлом году победил в федеральном конкурсе благодаря целеустремленности руководства САФУ и поддержке губернатора Александра Цыбульского.

14 март 11:31 | : Экономика

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