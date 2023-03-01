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Архангельский митрополит служит во сколько хочет. Жалобы прихожан

Город 15 лет аккумулировал средства на Михайло-Архангельский собор, а в итоге получил «объект» в котором не помолиться после трудовой недели и даже не привести детей на Причастие.

Воскресные службы митрополита начинаются нестабильно в 7.15 - 7.30 утра.

«Спрашивается: для кого? Прихожане-горожане работают на одной-двух работах «от звонка-до звонка». Дети ходят в школу к 8.30 всю неделю. Матерям и женам вставать в пол шестого-шесть, Его Высокопреосвященство выспался и служить вздумал «с петухами» не свет не заря», - рассказывает прихожанка собора Людмила Карасева. 

«Детей не успеваем к Причастию привести. Хронически не получается. Так хотела помолиться с ними перед «большим» иконостасом – не дали. Висит табличка «второй этаж открыт только во время митрополичьих служб». А у него детей нет – служит, когда хочет. Попробуй попади. Детей собрать, умыть, одеть, вывезти. Одних сборов на полтора часа. Вот если бы как в бывшем кафедральном Ильинском соборе, при бывшем митрополите Данииле с 9.30-ти. Это полюдски, для горожан», - продолжает Людмила.

По словам Людмилы, из стен собора при входе на первом этаже всюду на уровне груди торчат оголенные провода:

«Обязательно пошлю мужа с индикаторной отверткой – проверит напряжение в оголенных проводах. Надо нашего Владыку отправить на курсы к электрикам. Пусть поучиться, как оно хозяйство вести. Теперь понятно, почему на входе висит табличка: «Фото-видеосъемка запрещена». Кругом беспредел…».



29 март 12:04 | : Будни / Скандалы

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