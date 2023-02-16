Хорошая новость: В Архангельске появится новый кольцевой водовод – дублер «тысячника!

Компания «РВК-Архангельск завершит строительство кольцевого водовода до конца 2023 года.

Новый водовод диаметром 630 мм и протяженность 5 километров, проложенный из современных надежных и долговечных труб, станет дублером водопровода-тысячника. Это значит, что в случае аварийных ситуаций на магистрали, город не останется без воды – отключения можно будет производить секционно. Об этом сообщает пресс-служба «РВК-Архангельск».

«Работа по прокладке кольцевого водовода ведется участками, преимущественно – методом горизонтально-направленного бурения на глубине более трех метров под землей. Самый большой по протяженности – участок в 3,5 км от перекрестка улицы Гагарина с проспектом Советских космонавтов до Обводного канала – и далее через кольцевой перекресток у Швейной фабрики до магазина «Бум» – уже практически построен. Сейчас выполняется прокладка так называемых «футляров» - специальных конструкций, которые предохранят трубопровод от повреждений», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

В ближайшее время начнутся работы еще на трех участках будущего кольцевого водовода. Первый - от набережной Северной Двины по улице Комсомольской до перекрестка с пр.Советских космонавтов – и до ул.Гагарина, где он соединится с уже построенным . Второй – от пересечения пр.Дзержинского и ул.23-й Гвардейской дивизии до ул.Тимме, третий – от ул.Тимме до пересечения Московского проспекта и ул.Смольный буян.

Давайте вернемся немного в прошлое. В декабре 2013 года МУПом «Водоканал» по кредиту ЕБРР были заявлены, но так и не проведены работы по закольцовке системы водоснабжения. Мы поискали, что писал тогда сайт мэрии – и нашли: «Водовод - «тысячник» - один из самых проблемных в водопроводном хозяйстве Архангельска. Проложен он был в 1972-79 годах, причем были использованы трубы не самого высокого качества. Как вспоминают ветераны-строители, этот участок сдавали к памятной дате – 60-летию советской власти. В ноябре 1977 года получить дополнительные лимиты в Москве при тогдашней плановой экономике было невозможно. Поэтому по прямому указанию партийных органов были использованы некондиционные чугунные трубы» (конец цитаты).

Только ленивый не пинал в те годы «Водоканал» за исчезнувшие средства ЕБРР. Что-то было все же построено – небольшой участок от ЦОСВ до стадиона «Буревестник», но бОльшую часть денег так и не смогли найти… дело «встало» на несколько лет. И только в конце декабря 2017 года «Водоканал» достроил первую очередь кольцевого водовода, но что-то тут же пошло не так – стыковка сетей в месте соединения оказалась некачественной – и спецам водоканала тогда пришлось восстанавливать их целостность. Однако ни о какой закольцовке уже речи не шло – для этого нужны были немалые средства, которых у города не было.

Эту задачу взял на себя концессионер – «РВК-Архангельск», в инвестпрограмме которого строительство дублирующего водовода было одним из приоритетов.

«Кольцевой водовод Архангельску жизненно необходим, он позволит осуществлять бесперебойное водоснабжение жителей города при ремонтных работах на тысячнике. Главная артерия города не знала ни одного капитального ремонта. Мы и сами с нетерпением ждем его введения в эксплуатацию – это позволит вести замену внутриквартальных сетей, что сейчас невозможно делать технологически. Учитывая, что за почти полвека главная артерия города не знала ни одного капитального ремонта, после запуска «водного кольца» мы проведем его санацию. Наша компания делает все, чтобы водоснабжение Архангельска было бесперебойным и надежным», - отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.