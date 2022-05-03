Министр Чекунов: "Моя дочь должна увидеть Кенозерье"

В минувшие выходные Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетили Каргопольский сектор Кенозерского национального парка.
Программа визита началась со знакомства с музейной экспозицией «Под покровом Петра и Павла» в трапезной каменной церкви XIX века в деревне Морщихинская, где гостям рассказали о сохранении и интерпретации культурного наследия Русского Севера, о православной истории Лекшмозерья и о зачастую трагичной истории окрестных святынь, разрушенных в советские годы, и их хранителей - местных жителей и священнослужителей.
Следующим пунктом программы стала Лаборатория народного судостроения, где министру и губернатору показали, как молодёжь в Парке обучается плотницкому ремеслу и шитью традиционных лодок. На ЭКОферме «Мезенка» гости узнали, как ведётся научно-практическая работа Кенозерского национального парка по сохранению аборигенных северных пород домашнего скота, который является неотъемлемой частью культурного ландшафта заповедной территории. На ЭКО-ферме живут жемчужины Русского Севера — лошади мезенской породы. Алексею Чекункову рассказали, что «мезенки» издавна славятся своей силой и выносливостью и очень важны для развития сельского хозяйства и туризма.
Министр высоко оценил организацию туристической деятельности в Парке, в частности он отметил маршрут «Тропа раздумий», недавно модернизированнный в рамках национального проекта «Экология». Алексей Чекунков и Александр Цыбульский обошли всю тропу, насладились красотой местных озёр и попили фиточай с пирогами в уютном «Чайном домике».
Особое впечатление на гостей произвела Гужовская мельница на туристическом маршруте «Система пяти озёр». Это первая в России восстановленная действующая водяная мельница. Совсем недавно на этом уникальном культурном объекте XIX века сотрудники Парка заменили вал, мокрое колесо и ступы, обновили тесовую деревянную кровлю.
Также гости побывали в детском экологическом лагере на Масельге. Алексею Чекункову настолько понравилось, как здесь проводится просветительская работа с детьми, что он выразил желание в следующем году отправить сюда свою дочь. Министр высоко оценил организацию туристической деятельности в Парке, в частности он отметил маршрут «Тропа раздумий», недавно модернизированнный в рамках национального проекта «Экология». Алексей Чекунков и Александр Цыбульский обошли всю тропу, насладились красотой местных озёр и попили фиточай с пирогами в уютном «Чайном домике».
Особое впечатление на гостей произвела Гужовская мельница на туристическом маршруте «Система пяти озёр». Это первая в России восстановленная действующая водяная мельница. Совсем недавно на этом уникальном культурном объекте XIX века сотрудники Парка заменили вал, мокрое колесо и ступы, обновили тесовую деревянную кровлю.
Также гости побывали в детском экологическом лагере на Масельге. Алексею Чекункову настолько понравилось, как здесь проводится просветительская работа с детьми, что он выразил желание в следующем году отправить сюда свою дочь.
Подводя итоги визита, Алексей Чекунков и Александр Цыбульский отметили высокий уровень развития инфраструктуры Парка, ухоженность деревень, а также слаженную работу команды Парка и местных жителей под руководством Елены Флегонтовны Шатковской. Министр сообщил, что хотел бы последовать примеру губернатора Архангельской области и приехать в Кенозерье ещё ни один раз, чтобы открыть для себя заповедную территорию с новых сторон и познакомиться с Плесецким сектором Парка, и, конечно, знаменитым Кенозером.