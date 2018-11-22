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В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)

В Архангельске задержали с поличным бывшего сотрудника уголовного розыска, который крышевал местные бордели. Оперативное видео опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ ведут задержанного, сажают его в микроавтобус и там проверяют наличие спецраствора на его руках, подтверждающего факт получения денег. Следы вещества также имеются на купюрах, переданных подозреваемому в качестве вознаграждения.

По данным следствия, полицейский на протяжении пяти лет систематически получал взятки за покровительство. Он уведомлял хозяев борделей о предстоящих проверках, за что получил в общей сложности четыре миллиона рублей.

P.S. Наблюдатели уже высказывают мнение прямо на Ютуб-канале Cледственного комитета, что мужик просто не поделился

06 февраль 12:58 | : Видеозал / Происшествия

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