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Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)

Ровно 30 лет назад, 19 января 1989 года в возрасте 38-ми лет после второй операции на сердце умер наш друг Саша Гришин (которого все называли Пушкин за схожесть внешнюю и эмоциональную) -поэт, музыкант и кинорежиссер, имя которого, в основном, известно россиянам по советскому фильму-катастрофе «Поезд вне расписания», снятого им на Одесской киностудии в 1985 году и с той поры не сходящего с экранов российских телеканалов. Этот документальный очерк из цикла "Утраченные миры" - рассказ о нем и его жизни, короткой и яркой, как падающая звезда.

Студия Александра Никонова (Воронеж)

19 январь 10:35 | : Видеозал / Культура

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