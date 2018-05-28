Соломбала - не Архангельск?! Что знает Москва о столице Поморья (ВИДЕО)

В гостях у Евгении Альбац побывали: Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого института социальной политики; Елена Кутукова, заместитель Губернатора Архангельской области (московское представительство); Олег Сысуев, бывший вице-премьер правительства РФ.
Наблюдателей поразила некомпетентность г-жи Кутуковой по любым вопросам, кроме парадной вывески (культурное наследие).
Впрочем, Сысуев, ныне представляющий «Росводоканал», обещал, что, благодаря скандальной концессии известного городского МУПа, скоро в Архангельске «лилии зацветут и заблагоухают».
Показательный ответ представителя «Росводоканала»:
- Что собираетесь делать с Соломбалой?
- Мы только Архангельском занимаемся.
Короче, смотрите…
(на фото: Елена Кутукова)