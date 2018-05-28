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Соломбала - не Архангельск?! Что знает Москва о столице Поморья (ВИДЕО)

В гостях у Евгении Альбац побывали: Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого института социальной политики; Елена Кутукова, заместитель Губернатора Архангельской области (московское представительство); Олег Сысуев, бывший вице-премьер правительства РФ.

Наблюдателей поразила некомпетентность г-жи Кутуковой по любым вопросам, кроме парадной вывески (культурное наследие).

Впрочем, Сысуев, ныне представляющий «Росводоканал», обещал, что, благодаря скандальной концессии известного городского МУПа, скоро в Архангельске «лилии зацветут и заблагоухают».

Показательный ответ представителя «Росводоканала»:

- Что собираетесь делать с Соломбалой?

-  Мы только Архангельском занимаемся.

Короче, смотрите…

(на фото: Елена Кутукова)


18 сентябрь 11:40 | : Видеозал / Политика / Скандалы

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