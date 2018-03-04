«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35

На этот раз к участникам Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» в качестве приглашенной зашел известный архангельский пассионарий Василий Поздеев. Вечный борец за большевистские ценности рассказал, сколько дел его «Моё жилье» выиграло у архангельской мэрии, и какими методами он и его единомышленники хотят добиться социальной справедливости (с их точки зрения). Было страшновато, но драйвово.

Также участники передачи постебались над дресс-кодом, который собираются ввести в мэрии областной столицы, принюхались к тому, что было разлита на пороге городской администрации Северодвинска… ну и прочие шалости в их стиле.