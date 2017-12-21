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«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко

Школа каскадеров открывается в Архангельске. Так, наверное, подумает читатель, открыв последний выпуск «Архангельска» где большой материал посвящен искусству падать в гололедицу. На самом деле, это наивная попытка отмазать Плесецкое дорожное управление, чью работу на улицах областной столицы всю зиму матерят во всех травмпунктах города. Газета, кстати, выпускается на бюджетные средства… то есть, на деньги самих травмированных.

Так что внимательнее вглядывайтесь в лица прохожих. Вдруг встретите Александра Иншакова… а то и Джеки Чана. Но это с утра, а пока смотрите нашу передачу…

 

31 январь 21:15 | : Видеозал / Политика

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