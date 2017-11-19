"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го

На огонёк в гостеприимный рестобар «КитаЯма», что на Урицкого 1, нежданно-негаданно зашла нестоящая бабушка Галина. Та самая, из телевизора, на сказках которых выросло не одно поколение архангелогородцев.

Бабушка наотрез отказалась обсуждать с нерадивыми внуками из «Вольного дела» политические итоги уходящего года, объяснив, «что не бабушкино это дело», а просто поздравила всех зрителей истерически-заковыристой программы с наступающим и пожелала всем добра и здоровья.

Но уж внучки-то оттянулись, припомнив всем и каждому… чего они достойны. Особенно их развеселили английские болельщики, которых будут отучать от вредных привычек в камерах новенького следственного изолятора.

Да посмотрите вы сами…