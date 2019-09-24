Храм апостола Иоанна Богослова воссоздадут в деревне Часовенское Приморского района

Эскизный проект церкви, разработанный по историческому рисунку, одобрил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий во время рабочего совещания с духовенством епархии 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
«Деревянный храм будет построен на историческом месте, — отметил благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков. — Работы начнутся весной 2020 года, когда позволят условия».
Также на совещании владыка благословил проект иконостаса для строящегося храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в деревне Рикасихе Приморского района.
На встрече с духовенством митрополит Корнилий рассмотрел вопросы возрождения Никольского собора на территории «Севмаша» в Северодвинске. В старинной церкви установлен иконостас, который владыка планирует освятить 19 декабря.
Кроме того, на совещании архипастырь одобрил идею установки памятника преподобному Антонию Сийскому на родине святого — в селе Кехта Холмогорского района.
Фото с официпальной страницы епархии в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/arh_eparhia?z=photo-29282925_457270271%2Falbum-29282925_00%2Frev