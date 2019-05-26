Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В храме царя-страстотерпца Николая на территории Сийского монастыря состоялась первая Литургия

Богослужение 17 июля совершил исполняющий обязанности наместника игумен Феодосий (Нестеров). Ему сослужили иеромонахи Феофил (Волик) и Сергий (Иванов), братия Антониево-Сийского монастыря. Накануне, перед вечерним богослужением, в храме был отслужен водосвятный молебен с окроплением стен и икон, - сообщает пресс-служба обители.

По окончании Литургии, игумен Феодосий рассказал о значении подвига святых царственных страстотерпцев императора Николая, императрицы Александры, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии:

«Царскую семью канонизировали не просто за то, что они были убиты, но потому, что они приняли муку со смирением, по-христиански, без противления. Они могли бы воспользоваться предложениями о бегстве за границу, но сознательно не сделал этого, выбрав путь страдания»

«Великая княжна Ольга писала из заточения в Ипатьевском доме в Екатеринбурге: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него - он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили о том, что зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь», - отметил отец Феодосий.

Храм в честь царя-страстотерпца Николая в Антониево-Сийском монастыре был заложен в 2013 г в год 400-летия царской династии Романовых. Построен в 2014 году, а в 2016-м установлен мраморный иконостас, написаны иконы Спасителя, Божией Матери и царя-страстотерпца.

 По словам помощника наместника по информационно-издательской деятельности иеромонаха Феофила (Волик), одной из святынь храма должен стать список Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в сребропозлащенной ризе.

«Список - точная копия образа Божией Матери, подаренного Святейшим Патриархом Филаретом Сийской обители в 1628 году. Опальный боярин Феодор Никитич Романов был пострижен в монахи с именем Филарет. Он сохранил добрую память о Сийской обители, был в переписке с игуменом Ионой, посылал в монастырь подарки, в их числе и этот образ Пресвятой Богородицы. Ныне икона хранится в Архангельском областном краеведческом музее. В обители есть полиграфическая копии», - отметил отец Феофил.

«Возведение храма и начала в нем богослужебной жизни – это восстановление исторической преемственности. В 1913 году собрание братии приняло решение соорудить внутри монастырской ограды на монастырские средства небольшую часовню для увековечивания памяти Патриарха всея России Филарета и 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых. Главной святыней должна была стать Владимирская икона Божией матери – дар Патриарха обители. В часовне хотели перенести портрет Патриарха и в установленные дни совершать молитвы о упокоении приснопамятного Филарета – родоначальника династии Романовых», - рассказал помощник наместника.

 

25 июль 11:54 | : Верую

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (201)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20