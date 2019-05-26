В храме царя-страстотерпца Николая на территории Сийского монастыря состоялась первая Литургия

Богослужение 17 июля совершил исполняющий обязанности наместника игумен Феодосий (Нестеров). Ему сослужили иеромонахи Феофил (Волик) и Сергий (Иванов), братия Антониево-Сийского монастыря. Накануне, перед вечерним богослужением, в храме был отслужен водосвятный молебен с окроплением стен и икон, - сообщает пресс-служба обители.
По окончании Литургии, игумен Феодосий рассказал о значении подвига святых царственных страстотерпцев императора Николая, императрицы Александры, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии:
«Царскую семью канонизировали не просто за то, что они были убиты, но потому, что они приняли муку со смирением, по-христиански, без противления. Они могли бы воспользоваться предложениями о бегстве за границу, но сознательно не сделал этого, выбрав путь страдания»
«Великая княжна Ольга писала из заточения в Ипатьевском доме в Екатеринбурге: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него - он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили о том, что зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь», - отметил отец Феодосий.
Храм в честь царя-страстотерпца Николая в Антониево-Сийском монастыре был заложен в 2013 г в год 400-летия царской династии Романовых. Построен в 2014 году, а в 2016-м установлен мраморный иконостас, написаны иконы Спасителя, Божией Матери и царя-страстотерпца.
По словам помощника наместника по информационно-издательской деятельности иеромонаха Феофила (Волик), одной из святынь храма должен стать список Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в сребропозлащенной ризе.
«Список - точная копия образа Божией Матери, подаренного Святейшим Патриархом Филаретом Сийской обители в 1628 году. Опальный боярин Феодор Никитич Романов был пострижен в монахи с именем Филарет. Он сохранил добрую память о Сийской обители, был в переписке с игуменом Ионой, посылал в монастырь подарки, в их числе и этот образ Пресвятой Богородицы. Ныне икона хранится в Архангельском областном краеведческом музее. В обители есть полиграфическая копии», - отметил отец Феофил.
«Возведение храма и начала в нем богослужебной жизни – это восстановление исторической преемственности. В 1913 году собрание братии приняло решение соорудить внутри монастырской ограды на монастырские средства небольшую часовню для увековечивания памяти Патриарха всея России Филарета и 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых. Главной святыней должна была стать Владимирская икона Божией матери – дар Патриарха обители. В часовне хотели перенести портрет Патриарха и в установленные дни совершать молитвы о упокоении приснопамятного Филарета – родоначальника династии Романовых», - рассказал помощник наместника.