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В Архангельской епархии пройдет Крестный ход по местам захоронений жертв репрессий

Традиционный крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше — в Лявлю» по местам захоронений жертв политических репрессий пройдет в Архангельской епархии 27 июля, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Богомольцы соберутся в 10:00 в храме Новомучеников и исповедников земли Архангельской (пл. 60-летия Октября, 1, напротив железнодорожного вокзала). Затем верующие на своих машинах и заказных автобусах отправятся далее.

Первая остановка будет возле храма на Жаровихинском кладбище — там совершат заупокойную молитву. Затем паломники помолятся у поклонного креста в поселке Уемском. Оттуда отправятся в музей под открытым небом «Малые Корелы», где также пройдет краткое богослужение.

Далее молитву совершат на площадке в Черном Яре перед поклонным крестом в память о раскулаченных Северного края. Затем возле еще одного креста напротив опытной базы САФУ состоится лития в память о расстрелах 1937–38 годов. Далее крестный ход пройдет до поклонного креста у Псаревского кладбища, где совершат литию в память о расстрелах 1943–1950 годов. Завершится молитвенное шествие молебном новомученикам около Успенской церкви в деревне Новинки.

Крестный ход по местам расстрелов проводится в регионе ежегодно. Десять поклонных крестов в районах крупных захоронений жертв массовых репрессий были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинки, Малые Карелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», на Псаревском кладбище, а также на островах Красном и Ельничном.

Отметим, что сохранением памяти новомучеников, репрессированных под Архангельском, занимался Николай Васильевич Суханов. Он отошел в Вечность в августе 2016 года. Именно он инициировал поисковые работы на предполагаемых местах массовых расстрелов.

Краевед организовал Архангельское православное братство, опубликовал материалы о людях, пострадавших за веру в советские годы. Его детищем был музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской, который открылся в Новодвинске в октябре 2014 года. Виртуальная версия музея (www.arhispovedniki.ru) была создана на средства конкурса «Православная инициатива». Николай Васильевич был бессменным администратором сайта.

Николай Васильевич имел попечение о захоронениях на кладбищах столицы Поморья. Он разработал и проводил авторскую экскурсию по Ильинскому некрополю. Небольшим тиражом на свои деньги издал брошюру «Ильинское кладбище».

Особое место в его работе занимала тема Соловков. Николай Васильевич организовывал экспедиции на место гибели последнего соловецкого настоятеля — преподобномученика Вениамина (Кононова) и одним из первых написал о «Потаенных Соловках» — скитской жизни сосланных в архангельскую тайгу монахов. И последним днем его жизни стал день празднования Собора Соловецких новомучеников и исповедников.

На фото — раскопки 1989 года в центре Архангельска (ул. Гайдара). Останки жертв большевистского террора. Автор снимка Алексей Сухановский.

24 июль 12:52 | : Верую

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