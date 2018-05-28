Ненецкий облом. В НАО партия «…против насилия над животными» пыталась разыграть карту на проблемах коренных народов Севера

В конце июля предвыборная страда в Нарьян-Маре, как и погода, была не по-северному жаркой. Ненецкий избирком урезал список кандидатов в местное Заксобрание, да так, как не резал никогда. Поговаривают аж на одну восьмую часть. Имена этих кандидатов за пределами округа мало кому о чем говорят. Впрочем, как и названия некоторых политических партий. Мне запомнилось одно – «Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Не люблю длинные названия. Поэтому и запомнил.

Что за партия? На этот вопрос не могут ответить даже сами ее сторонники в НАО. Говорят, еще полностью не ознакомились с политическим курсом. Это не удивительно. Ответа вам не даст даже всезнающий и универсальный Gogle. Нет не только сколь-нибудь приличного сайта организации, но и каких-либо положительных признаков деятельности движения за последние несколько лет в других регионах России. Ну или признаков положительной деятельности… Это кому, как угодно. Вот я и решил заполнить этот пробел, исправить эту несправедливость. Информацию, надо сказать, пришлось собирать буквально по крупицам...

Джентльмен неудачи

Начнем с лидера. Андрей Романович Кириллов этим летом сам прилетал в НАО. Выстраивал деятельность политической организации. Что называется, с нуля. Раньше о нем в нашем округе никто никогда не слышал. Вербовал сторонников в тундре. В основном в ненецких поселках. И в Нарьян-Маре. Сам родился в Москве. Впрочем, с Севером Андрей Романович знаком с молодости. Под фамилией «Волков» будущий защитник детей, женщин, пенсионеров и животных фигурирует в уголовных сводках советской милиции. В перестроечном 1988 г. получил срок за мошенничество в особо крупном размере. Затем первая «ходка» (хорошо, что хоть единственная, - прим. авт). В 2006 году судимость была снята...

Спустя шесть лет официально безработный А. Кириллов начинает политическую карьеру. Как самовыдвиженец участвует в муниципальных и областных выборах. География – вся Россия. Астрахань, Подмосковье. И конечно, ставший почти родным Магадан. В 2014 г. проиграв везде где только можно, регистрирует общественную организацию – политическую партию с уже известным нам названием…

На сайте Минюста выложена очень тоненькая (всего шесть листов) программа, где вскользь рассказывается, что же хотят защитники животных и пенсионеров. Натуралистам от политологии и социологии советую почитать. Хотя бы ради любопытства. Если кратко, партия борется за все хорошее против всего плохого. Мир в черно-белых красках. Популизм зашкаливает. В этом им могут позавидовать даже члены секты чернокожих пятидесятников в каком-нибудь американском штате.

В 2016 г. как лидер уже целой партии А. Кириллов выдвигается в Парламент Карелии. Местные журналисты и бывшие сторонники поговаривают, будто Кириллов связался с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней. Возможно, это просто расхожие слухи. Возможно нет. Но как раз в этом году мормоны не по-детски окучивали республиканский архив в Петрозаводске. Скопировали и увезли в Штаты метрические книги и родословные…Но это уже совсем другая история…

Диагноз – «предвыборный склероз»

В Ненецком округе партия «защитников» установила тесные контакты с рядом семейно-родовых общин. В частности, с общиной «Лим-Бя», что с ненецкого переводится как «Орел». Вообще-то «Лимбя» хоть и орел, но орел пока дружелюбный. Кроме традиционного для ненцев оленеводства, община специализируется на производстве произведений декоративно-прикладных промыслов и сувенирной продукции с местным этническим колоритом.

Примечательно, что все местные сторонники партии, изъявившие желание принять участие в выборах, как раз и являются членами этой общины. Лилия Тайбарей - председатель общины, «принцесса» «Лим-Бя» Светлана Тайбарей и судя по всему их родственник - Мартын Тайбарей. Последнего, как и еще одного партийца, местный избирком исключил из списка кандидатов по причине несоответствия указанных ими данных о себе с реальностью. Диагноз комиссия поставила мгновенно – предвыборный склероз. Извините за ямб с хореем: «забыли мы, что были мы судимы». Да так крепко, что не указали при регистрации. Ну что ж. И такое бывает. Не соврали же, просто забыли. Разве это грех в России…!?

Брюс для «хайпа»

Остальные кандидаты в Собрание депутатов Ненецкого округа к самому региону никакого отношения не имеют. В основном это партийные функционеры. Ни социально, ни тем более духовно с нашим краем не связанные. Например, Галина Кучинская. Пенсионер из Мирнинского улуса Республики Саха (!). Спрашиваю себя: где НАО, а где Якутия? Мадам Кучинская, судя по открытым источникам, хоть и пенсионерка, но явно непростая. В прошлом, а, возможно, и сейчас продуктовая «баронесса». Учредитель и хозяйка нескольких фирм, работающих в сфере общепита все в том же далеком улусе. Между прочим, общая выручка столовок, опять же по открытым источникам, свыше 20 млн. руб.…

Для хайпа и пиара пригласили парня, который в представлении не нуждается. Избиратели, старше 25-ти, наверное, помнят Брюса Хлебникова. Талантливого мальчика-силача с ТВ- 6 и других каналов. Сейчас Брюс далеко ни мальчик. На кой… другу Ван Дама и Джеки Чана эти выборы – это вопрос. И здесь у меня два ответа. Первый - из идейных соображений. Брюс – идеалист, филантроп. Он известен своей благотворительной деятельностью. Ездит по колониям. Дает людям надежду и веру в собственные силы. А тут партия с подходящим названием. Или Брюс подходящий для партии. Второй ответ - ничего «личного», только бизнес…

Почему НАО?

А теперь серьезно. Без имен и юмора. Только выводы и рабочие гипотезы. Зачем пошли на выборы? Чего хотели? На что надеялись? Первое, что сразу же бросается в глаза… Перед нами типичная компания из партийных функционеров, без депутатов, без поддержки в действующем депутатском корпусе. Но зато с амбициями. Второе: основной электорат – представители коренных народов. Так было в Карелии в 2016 г., так и этим летом в Ненецком округе. Основное средство завоевать хоть какое-то число голосов в таких условиях – эксплуатация известной тематики. Проблемы КМНС (коренных малочисленных народов Севера). Вспомним контакты с семейно-родовыми общинами. Экология, сохранение местных этнических традиций.

Почему выбрали НАО? Все просто. При населении чуть более 40 тыс. человек, низкой явке и предусмотренной гласно и негласно квоте для титульного народа в законодательных органах, достаточно всего нескольких сотен голосов. Для политического аутсайдера, а Кириллов-Волков и его партия провалили выборы везде, где только участвовали - от Владивостока до Астрахани, это неплохой шанс. Даже одно название «Партия добрых дел…» и пр. привлечет несколько десятков голосов. А политическая пропаганда среди ненцев довершит начатое. Этот добрый народ известен своей сплоченностью. Особенно если схватить за живое…

В избиркоме нет рогатых оленей

Однако, что-то пошло не так. Вернее, все не так. Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа приняла решение отказать партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в регистрации списка для участия в выборах. Нашли две формальные причины.

Первая… При наличии недавно созданного регионального отделения, партия приняла решение об участии в выборах федеральным руководящим органом, а не местным. Это не хорошо. Не по-джентельменски. Против правил.

Вторая. Все 187 подписных листов в поддержку выдвижения партии на выборы были забракованы из-за неправильного написания Собрания депутатов Ненецкого округа - партийцы зачем-то дописали, что этот орган 28-го созыва…

В итоге, несмотря на протесты единственного представителя партии Сергея Петрова, все члены избирательной комиссии проголосовали за недопущение партии на выборы.

С учетом таких «детских» ошибок при составлении заявки на участие, а также сокрытия информации о судимостях среди двух кандидатов, у меня лично сначала возникло ощущение, что единственной целью выдвижения партии на выборах НАО являлась попытка превратить предвыборные процессы в «балаган», с целью дешево пропиариться, чтобы заявить о себе когда-нибудь и где-нибудь уже по-серьезному.

Иностранный след

Есть еще одна рабочая гипотеза. Она конечно нуждается в проверке фактами. Но на то она и гипотеза. Время покажет. Не секрет, что многие ненецкие общины производят изделия из меха и кожи. Многие промысловые запреты на КМНС просто не распространяются. Продукты охоты и ремесла за две копейки скупают наши соседи из Норвегии и Финляндии. Официальные и неофициальные представители этих государств, приезжая в НАО, редко проходят мимо тех же Тайбореев из «Лим-Бя». Если это так…ждем публикаций, о том, как местная власть подавляет оппозицию и ущемляет права коренных народов Севера. Посмотрим. Это, как и с мормонами в Карелии, сюжет для совсем другого рассказа…

А если честно, то в корне все намного проще. Ну не любят в округе популистов, в избиркоме нет рогатых оленей. Народ у нас к чужакам, даже если это мальчик-силач из 2000-х, ой как разборчив. Особенно если чужаки скрывают свои з-цы за родичами и соплеменниками. У ненцев есть такой почетный, если хотите, титул – «Хозяин тундры»… Его заслужить надо.

Рost Scriptum

В заключении немного политической философии. Что прикажете с этим со всем делать...? Я не сторонник либеральной идеологии и демократии. Но раз уж мы в них играем, надо играть по-правилам. На заре российской демократии был фильтр под названием порог явки на выборы. Если кратко, выборы считались состоявшимися если в них участвовал 51 процент всех наделенных правом голоса граждан. Сам по себе этот порог на всех уровнях мог быть преодолен, только при условии, если партия соответствует первоначальному значению этого слова. Если партия не просто предлагает путь развития страны, региона, города. А сама является им, становится локомотивом этого пути. Поэтому, кстати, партий не может быть слишком много, как не может быть слишком много правильных путей. Здесь вам и здоровое партийное строительство. Это когда партия пронизывает все общество сверху до низу. А не является приложением к олигархическому классу и правящей номенклатуре. Впрочем, как и кучкой популистов с непомерными амбициями, играющих на проблемах малых народов.

Сергей ДЕНИСОВ

Нарьян-Мар, сентябрь 2018 г.