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Прокуратура Приморского района защитила права инвалида-колясочника

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя пос. Уемский о непредоставлении администрацией МО «Уемское» жилого помещения по договору социального найма, пригодного для проживания инвалида-колясочника.

Установлено, что заявитель является инвалидом второй группы, использует для передвижения кресло-коляску, при этом постоянно проживает в жилом помещении по договору социального найма, не отвечающем требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Для обеспечения возможности реализации своих прав маломобильными группами населения заместителем межрайонного прокурора в Приморский районный суд Архангельской области направлено исковое заявление.

Решением суда заявленные требования удовлетворены, на администрацию возложена обязанность предоставить заявителю по договору социального найма жилое помещение, пригодное для проживания инвалида-колясочника, отвечающее требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 649 от 09.07.2016 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в срок до 31.12.2022.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.

21 июль 11:01 | : Скандалы

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