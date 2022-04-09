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Прокуратура Шенкурского района заставила арендаторов убрать мусорные свалки из леса

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка соблюдения законодательства при использовании земель лесного фонда.

В ходе надзорных мероприятий на территории Шелашского участкового лесничества обнаружены две несанкционированные свалки отходов, расположенные на землях лесного фонда, находящихся в аренде у хозяйствующих субъектов.

В связи с этим прокурор Шенкурского района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на арендаторов лесных участков обязанности произвести очистку земель от загрязнения.

Решениями Виноградовского районного суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме, на индивидуального предпринимателя и юридическое лицо возложена обязанность ликвидировать несанкционированные свалки отходов в лесах в течение 8 месяцев со дня вступления судебных решений в законную силу.

20 июль 10:51 | : Скандалы

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