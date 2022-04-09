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Замглавы поселка Кулой оштрафован за состояние канализации

В ходе проведенной прокуратурой Вельского района проверки установлено, что заместителем главы муниципального образования «Кулойское» не обеспечено своевременное рассмотрение обращения местного жителя по вопросам обслуживания сетей канализации в рабочем поселке «Кулой».

Указанный факт послужил основанием для возбуждения заместителем прокурора Вельского района в отношении должностного лица поселковой администрации дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Вельского судебного района Архангельской области заместителю главы назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Судебное постановление не вступило в законную силу. 

19 июль 15:56 | : Скандалы

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