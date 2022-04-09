Замглавы поселка Кулой оштрафован за состояние канализации

В ходе проведенной прокуратурой Вельского района проверки установлено, что заместителем главы муниципального образования «Кулойское» не обеспечено своевременное рассмотрение обращения местного жителя по вопросам обслуживания сетей канализации в рабочем поселке «Кулой».
Указанный факт послужил основанием для возбуждения заместителем прокурора Вельского района в отношении должностного лица поселковой администрации дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Вельского судебного района Архангельской области заместителю главы назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Судебное постановление не вступило в законную силу.