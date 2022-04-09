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Северодвинский моряк Федотов подал в суд на призывную комиссию

Речь опять о знаменитом хоккеисте, вратаре сборной России Иване Федотове, который подал судебный иск на призывную комиссию Санкт-Петербурга. Дело будет рассматриваться в Всеволожском городском суде Ленинградской области.

По мнению заявителя, в армию его «забрили» незаконно. В суде он также намерен оспаривать действия органов государственной власти, органов военного управления.

Как уже сообщалось, в настоящий момент Иван Федотов находится в так называемом карантине на территории воинской части города Северодвинска. Присягу он должен принять 13 августа.

По некоторым данным, Федотову предстоит защищать Отчизну, играя за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

19 июль 13:27 | : Скандалы

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