Северодвинский моряк Федотов подал в суд на призывную комиссию

Речь опять о знаменитом хоккеисте, вратаре сборной России Иване Федотове, который подал судебный иск на призывную комиссию Санкт-Петербурга. Дело будет рассматриваться в Всеволожском городском суде Ленинградской области.
По мнению заявителя, в армию его «забрили» незаконно. В суде он также намерен оспаривать действия органов государственной власти, органов военного управления.
Как уже сообщалось, в настоящий момент Иван Федотов находится в так называемом карантине на территории воинской части города Северодвинска. Присягу он должен принять 13 августа.
По некоторым данным, Федотову предстоит защищать Отчизну, играя за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.