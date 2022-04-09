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В Архангельской области ушлый коммерсант пытался обмануть нацпроект "Демография"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение управляющему коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, по результатам открытого аукциона между администрацией муниципального образования и подрядчиком в лице подозреваемого в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада. Обвиняемый с корыстной целью дал указание построить на территории детского сада не пять предусмотренных контрактом беседок- веранд, а такое же количество более дешевых меньшего размера теневых навесов без проведения из сертификации. В последующем организовал подписание необходимых документов, что позволило ему путем обмана завладеть денежными средствами в размере более 4,9 млн рублей, что составило разницу между оплаченными из бюджета беседками-верандами и фактически установленными навесами.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, возместив причиненный ущерб в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается.

19 июль 10:58 | : Скандалы

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