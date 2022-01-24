Депутат АрхГорДумы вступил в конфликт с Экомобилем

Вчера, 12 мая, во время движения ЭКОМОБИЛЯ по городу Архангельску на остановке произошёл конфликт с импозантным лысым мужчиной, внешне похожим на депутата Архангельской городской Думы Ростислава Васильева (фракция КПРФ). Рассказывает непосредственный участник инцидента:
- В 14:15 мы с водителем АМПК на машине марки Газель остановились для приёма вторсырья от населения по адресу ул.Суфтина, 33. Людей было не много, и мы спокойно ждали время отправления на другой адрес. В это время подъехала машина Opel Moko, водитель небрежно припарковал её, затрудняя проезд во двор дома по ул. Воскресенская, 89. Я окликнул удаляющегося водителя, он не реагировал.
Для привлечения внимания я повысил голос, чем вызвал гневные нападки в свой адрес. Терпеть подобное обращение непозволительно, тем более от народных избранников. Доводы о том, что его машина затрудняет проезд транспорта, не возымели результата. Данное поведение считаю неприемлемым.
Призываю всех относиться с пониманием к работе коммунальных служб, спецтехники и заботится не только о себе. Паркуйте автотранспорт не мешая проезду.
Редакция рассчитывает услышать мнение (или опровержение) о произошедшем от другой стороны конфликта.