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Депутат АрхГорДумы вступил в конфликт с Экомобилем

Вчера, 12 мая, во время движения ЭКОМОБИЛЯ по городу Архангельску на остановке произошёл конфликт с импозантным лысым мужчиной, внешне похожим на депутата Архангельской городской Думы Ростислава Васильева (фракция КПРФ). Рассказывает непосредственный участник инцидента:

- В 14:15 мы с водителем АМПК на машине марки Газель остановились для приёма вторсырья от населения по адресу ул.Суфтина, 33. Людей было не много, и мы спокойно ждали время отправления на другой адрес. В это время подъехала машина Opel Moko, водитель небрежно припарковал её, затрудняя проезд во двор дома по ул. Воскресенская, 89. Я окликнул удаляющегося водителя, он не реагировал.

Для привлечения внимания я повысил голос, чем вызвал гневные нападки в свой адрес. Терпеть подобное обращение непозволительно, тем более от народных избранников. Доводы о том, что его машина затрудняет проезд транспорта, не возымели результата. Данное поведение считаю неприемлемым.

Призываю всех относиться с пониманием к работе коммунальных служб, спецтехники и заботится не только о себе. Паркуйте автотранспорт не мешая проезду.

Редакция рассчитывает услышать мнение (или опровержение) о произошедшем от другой стороны конфликта.

13 май 08:14 | : Скандалы

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